Ein Traktor ist am Samstagabend in Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) von der Straße abgekommen und hat mit der Ladegabel eine Lärmschutzwand teilweise eingerissen.

Bei einem Unfall mit einem Traktor ist am Samstagabend in Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) eine Lärmschutzwand zur Bahnstrecke hin beschädigt worden. Ein Anrufer meldete der Polizei, dass die ausgefahrene Ladegabel die Wand teilweise eingerissen habe und der Traktor auf das Gleisbett zu stürzen drohe. Außerdem rage er in das Lichtraumprofil der Bahnstrecke.

Die Polizei ließ die Bahnstrecke sofort sperren, um mögliche Folgeunfälle zu verhindern. Dadurch kam es zu Zugverspätungen. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn wurde die Strecke um 1 Uhr am Sonntagmorgen wieder freigegeben. Zu weiteren Verzögerungen im Zugverkehr soll es der Bahn-Sprecherin zufolge nicht kommen. Die Rheintalbahn gehört in diesem Bereich zu den am meisten befahrenen Bahnstrecken Europas.

Keine akute Gefahr für den Bahnverkehr

Die Einsatzkräfte gaben vor Ort Entwarnung: Es habe zu keinem Zeitpunkt akute Gefahr für den Bahnverkehr bestanden. Der Traktor war leicht beschädigt. Nach Endstand des Fahrzeuges und Beschreibung von Zeugen dürften sich der oder die Fahrer allerhöchstens leicht verletzt haben, heißt es von der Polizei. Sie hatten sich vor Eintreffen der ersten Streife zu Fuß vom Unfallort entfernt. Die Polizei Freiburg sucht daher Zeugen.

Nachdem die Feuerwehr festgestellt hatte, dass keine technischen Mittel nötig waren, um ein weiteres Abrutschen des Traktors in den Gleisbereich zu verhindern, konnte der Traktor geborgen werden.