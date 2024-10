B31 nach Unfall im Höllental wieder frei

Nachdem die B31 im Höllental östlich von Freiburg nach einem Unfall stundenlang gesperrt war, hat die Polizei sie am Freitagnachmittag wieder freigegeben.

Nach umfangreichen Bergungs- und Reinigungsarbeiten hat die Polizei den Verkehr auf der B31 bei Buchenbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) am Freitagnachmittag wieder freigegeben. Grund für die Sperrung war ein schwerer Verkehrsunfall am Vormittag. Gegen 10:30 Uhr war auf Höhe des alten Bahnhofs Himmelreich ein Lkw in einem Baustellenbereich in den Gegenverkehr geraten und mit einem Pkw mit Wohnwagen zusammengestoßen. Bei der Kollision wurde der Wohnwagen samt Anhängerkupplung abgerissen. Der schwer verletzte Fahrer des Pkw konnte von Ersthelfern aus seinem Wagen befreit werden.

Schwerverletzter Autofahrer in die Klinik geflogen

Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und schwebte laut der freiwilligen Feuerwehr Hinterzarten zunächst in Lebensgefahr. Die Verkehrspolizei Freiburg ermittelt nun den genauen Hergang. Die B31 blieb im betroffenen Bereich stundenlang komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über Nebenstrecken umgeleitet. Davon betroffen waren auch die Ersatzbusse auf der Höllentalbahn. Sie fahren noch bis einschließlich Samstag, 26. Oktober, anstelle der auf diesem Abschnitt unterbrochenen Breisgau-S-Bahn. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg unter 0761/8823100 in Verbindung zu setzen.