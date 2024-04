per Mail teilen

Im Schwarzwald nahe des Schluchsees ist am Mittwoch ein Wolf tot aufgefunden worden. Er wurde auf der B500 überfahren. Genau dort, wo schon im Dezember ein Wolfswelpe tödlich erfasst wurde.

Das Fell ist nass, die Zunge hängt raus, die Augen sind weit aufgerissen: Ein Foto, das dem SWR zugespielt wurde, zeigt einen toten Wolf auf der B500 zwischen dem Windgfällweiher und der Gemeinde Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Das Tier wurde offenbar überfahren. Es ist nicht der erste tote Wolf im Schwarzwald. Bereits im Dezember vergangenen Jahres kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem acht Monate alten Wolfswelpen.

Wolfsweibchen bei Unfall getötet

Zu dem Zusammenstoß kam es laut Polizei am frühen Mittwochmorgen. Gegen 7 Uhr soll das Tier die Fahrbahn überquert haben und dabei von einem Autofahrer tödlich erfasst worden sein. Nach ersten Informationen handelt es sich bei dem Tier um ein Weibchen. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg wird das Tier nun untersuchen.

Wolfswelpe vor einigen Monaten überfahren

Der tote Wolf ist kein Einzelfall: Im Dezember vergangenen Jahres wurde ein Wolfswelpe auch auf der B500 kurz nach der Gemeinde Schluchsee totgefahren. Das Tier war etwa acht Monate alt und wog 20 Kilogramm. Es hatte außerdem Räude, eine ansteckende Hauterkrankung. Der Welpe war im Juli 2023 per Fotofalle der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) nachgewiesen worden. Es war der erste bekannte Wolfsnachwuchs seit rund 150 Jahren. Seit 1866 galt der Wolf in Baden-Württemberg als ausgerottet.

Erstes Wolfsrudel 2023 in der Gemeinde Schluchsee

Im Jahr 2015 war der erste Wolf im Land nachgewiesen worden, das Tier stammte aus der Schweiz. Es wurde noch im selben Jahr auf der A5 in Lahr (Ortenaukreis) überfahren. Erst 2017 siedelte sich dann der erste Rüde wieder dauerhaft im Schwarzwald an. Und 2023 bildete sich in der Gemeinde Schluchsee das erste Rudel. Von einer stabilen Population ist Baden-Württemberg aber noch weit entfernt. Dennoch steigt die Zahl der Exemplare.

Weiterer sesshafter Wolf im Nordschwarzwald nachgewiesen

Mitte Februar wurde im Nordschwarzwald ein Wolfsrüde genetisch identifiziert. Ursprünglich stammt das Tier laut Umweltministerium aus einem Rudel im niederösterreichischen Raum Gutenbrunn. Der Rüde ist vermutlich drei oder vier Jahre alt. Sein neues "Territorium Hornisgrinde" im Nordschwarzwald liegt laut Ministerium im bereits bestehenden Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald. Das Gebiet umfasst den gesamten Naturraum Schwarzwald. Es hat eine Größe von etwa 8.800 Quadratkilometern.

Bislang leben vergleichsweise wenige Exemplare im Land. Zum Vergleich: Im Monitoringjahr 2022/2023 wurden bundesweit insgesamt 184 Wolfsrudel, 47 Wolfspaare und 22 sesshafte Einzelwölfe vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) und von der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) gezählt. Bundesweit liegen die Wolfsschwerpunkte auch eher in Niedersachsen und Brandenburg sowie in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Dennoch sorgen Zwischenfälle auf den Weiden immer wieder für Aufsehen auch im Südwesten.