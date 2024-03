Umgeknickte Reben, verbogene Stahlpfosten: Die Weinberge bei Schallstadt wurden mutwillig zerstört. Die Winzer sind entsetzt, aber lassen den Kopf nicht hängen. Gemeinsam bauen sie alles wieder auf.

Große Erschütterung bei den Winzerinnen und Winzern der Winzergenossenschaft Wolfenweiler: Unbekannte hatten nachts mutwillig mit einem Radlader mehrere Rebstöcke umgefahren und zerstört. Eine "Schneise der Zerstörung" zieht sich über den Batzenberg oberhalb von Schallstadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Jetzt müssen unzählige Rebstöcke wieder hergerichtet werden. Dabei helfen sich die Winzerinnen und Winzer gegenseitig.

Mehr als 30.000 Euro Schaden durch Vandalismus

Dort, wo der Spätburgunder wächst, ist auch knapp drei Wochen nach der nächtlichen Verwüstung der Schaden noch deutlich zu sehen: umgeknickte Rebstöcke, verbogene Stahlpfosten und zahllose gerissene Drähte. Die Ermittlungen laufen: Noch ist unklar, wer sich nachts auf den Radlader gesetzt hat und mit voller Wucht durch die Rebstöcke gebrettert ist. Fest steht nur: Der Schaden ist enorm. Mehr als 30.000 Euro und Jahre der Arbeit sind verloren. Einige Rebstöcke brauchen mehr als fünf Jahre, um wieder ertragreich zu sein. Die Winzerinnen und Winzer sind schockiert und fassungslos.

Es ist ein Gefühl der Erschütterung und auch Enttäuschung.

Mit diesem Radlader von einer Baustelle sind Unbekannte nachts durch die Weinreben bei Schallstadt gebrettert. Thomas Kaltenbach

Große Solidarität unter Winzern

Nachdem der erste Schock verdaut war, hat sich bei der Winzergenossenschaft Wolfenweiler schnell der Aktionismus breitgemacht: Über einen WhatsApp-Aufruf haben sie Helfende zusammengetrommelt, um Thomas Kaltenbach und anderen betroffenen Winzern beim Wiederherstellen der Reben unter die Arme zu greifen. Mehr als 20 Helferinnen und Helfer sind so zusammengekommen. Gemeinsam krempeln sie die Ärmel hoch und packen mit an. Unter den Helfenden ist auch Mathias Steinle. Er sieht es als Selbstverständlichkeit an, in solchen Zeiten zusammenzustehen.

Es hätte jeden von uns treffen können, da ist es klar, dass man sich hilft.

Der Zusammenhalt unter den Winzern ist groß: Jeder hilft jedem, unabhängig davon, wem welche Rebe gehört. Selbst die Jüngsten, wie die elfjährige Franziska Trautwein, freuen sich, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. "Ich finde es schön, weil sie sich so untereinander helfen, alle so mitmachen und dass nicht jeder so sein Stück macht", sagt die Winzertochter.

Auf so viel gemeinsame Unterstützung lässt sich am Ende des Arbeitstages sogar anstoßen. SWR

Gemeinsamer Wiederaufbau zeigt Wirkung

Trotz der Zerstörung blicken die Winzer optimistisch in die Zukunft. Gemeinsam schaffen sie die Arbeit von einer Woche an einem Vormittag. Bald soll der Spätburgunder am Batzenberg wieder wachsen. Und darauf stoßen sie am Ende eines solchen Arbeitstages an - mit Weinschorle unter der Sonne am Batzenberg.