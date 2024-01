per Mail teilen

Jahrelang haben Forschende der Uniklinik Freiburg an einer sogenannten "Herzinfakt-Maschine" getüftelt. Nun besagt eine Studie: Das neue Gerät würde Überlebenschancen verdoppeln.

Eine neue Maschine aus der Freiburger Notaufnahme würde bei einem Herzinfakt die Überlebenschancen um gut 40 Prozent vergrößern, heißt es in einer internationalen Studie der Universitätsklinik. Über Jahre hinweg haben die Freiburger Forschenden an ihr gearbeitet, denn in Deutschland erleiden jedes Jahr rund 60.000 Menschen einen plötzlichen Herzstillstand. Die meisten überleben ihn nicht. Und wenn, dann bleiben oft irreparable Schäden am Körper.

Um die Überlebenschancen zu erhöhen und Folgeschäden zu mildern, gibt es nun diese neue Maschine. Sie heißt "CARL" (steht für Controlled Automated Reperfusion of the whoLe Body) und macht Hoffnung.

"CARL" ist im Prinzip eine Herz-Lungen-Maschine. Sie könne venöses Blut aus der Leiste entnehmen und messen, sagt Herzspezialist Friedhelm Beyersdorf. Das sei sauerstoffarmes Blut in der Vene. Anhand dessen könnten 14 verschiedene Blutwerte geändert und durch den Herzstillstand geschädigte Organe flott gemacht werden - etwa indem zum Beispiel weniger Kalzium oder Sauerstoff gegeben wird.

Auch Schäden am Körper können repariert werden

Die Maschine besteht aus zwei Pumpen. Mit dieser Doppelpumpe könne das Blut mit hohem Druck zurück in den Körper gelangen - bis ins Gehirn. Sogar bereits verschlossene Äderchen im Kopf könnten dabei wieder geöffnet werden.

Die Forschenden aus Freiburg haben mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus Österreich und den Niederlanden eine Studie geführt: 69 Patientinnen und Patienten im Alter von 21 bis 86 Jahren sind in sieben spezialisieren Herz-Zentren mit dem neuen Verfahren behandelt worden. Das Ergebnis: Dreimal so viele Menschen konnten durch die Herz-Lungen-Maschine gerettet werden. Außerdem würden die Betroffenen im Vergleich zu herkömmlichen Reanimationen oft nur geringere oder gar keine neurologischen Schäden davontragen, so Beyersdorf.

Im Vergleich zu einer herkömmlichen Reanimation haben wir deutlich bessere Überlebensraten und auch neurologisch einwandfreie Überlebenschancen.

Hightech in Miniaturgröße

Die "Herz-Lungen-Maschine" ist etwa so groß wie ein Bierkasten. Auf engstem Raum ist sie mit Hightech vollgestopft. So ist "CARL" auch tragbar. Die Maschine könne im Notfall also auch vor Ort eingesetzt werden. Bisher gebe es zehn Minuten nach einem Herzstillstand kaum Hoffnungen auf Überleben. Mit dem Gerät könne die Zeitspanne deutlich ausgeweitet werden.

An der Uniklinik Freiburg haben bisher maximal 20 Prozent einen Herzstillstand überlebt - mit der Freiburger Maschine waren es gut doppelt so viele. Einer von ihnen ist Peter Kunzelmann aus Bollschweil. Sieben Wochen hat er wegen seines Herzinfakts im Koma gelegen.

Peter Kunzelmann vor der Notaufnahme der Uniklinik Freiburg. SWR Jan Lehmann

Dass er heute wieder auf zwei Beinen steht, hat er zum einen seiner Frau zu verdanken. Sie habe nach ihm gesehen, als sein Herz plötzlich versagt hat. Zum anderen sind es Ersthelfer gewesen, die drei Minuten später vor Ort waren. Am Ende sei es "CARL" gewesen, der ihm das Leben gerettet habe. Darüber ist Peter Kunzelmann dankbar.