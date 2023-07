So motiviert die Uniklinik in Freiburg Menschen zum Blutspenden

per Mail teilen

Die Freiburger Uniklinik hat seit kurzem eine schicke neue Blutspende-Zentrale. Auch sonst geht die Klinik neue Wege, um Menschen für regelmäßige Spenden zu gewinnen.

Die Freiburger Uniklinik hat jetzt eine neue und größere Blutspendezentrale. Doch das allein reicht noch nicht, um Menschen zur Spende der dringend benötigten Blutkonserven zu gewinnen. Daher geht die Klinik neue Wege. Zum Beispiel mit einem Sommerfest am vergangenen Samstag, bei dem Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen konnten. Aber man hat sich in Freiburg noch einiges andere einfallen lassen. Zum Beispiel sollen etwa Menschen mit Migrationshintergrund gezielter angesprochen werden.

Laila und Dunja Omeriat spenden vier Mal im Jahr

Laila und Dunja Omeirat aus Freiburg müssen nicht mehr überzeugt werden. Sie zählen zu den treuen Stammgästen in der Blutspendezentrale. Die jungen Frauen gehen so oft wie möglich zur Spende - also vier Mal im Jahr. Männer dürften sogar sechs Mal im Jahr spenden. Laila Omeirat erzählt, dass ihr Freund sie damals mitgenommen habe und sie dann auch zum ersten Mal gespendet habe. Dabei konnte ihr Blut unmittelbar einem Menschen helfen.

"Es war einfach ein überwältigendes Gefühl."

E-Mail informiert die Spender, wenn ihr Blut ein Leben rettet

Erfahren hat Laila das später per E-Mail. Denn die Spendenden werden informiert, sobald ihre persönliche Spende einem Patienten oder einer Patientin helfen konnte. Richard Schäfer vom Universitätsklinikum Freiburg ist von dem neuen Angebot überzeugt: "Ich muss sagen, das kommt tatsächlich sehr gut an." Zusätzlich bekommen Spendende eine E-Mail, wenn Ihre Blutgruppe gerade dringend benötigt wird.

Laila und Dunja Omeirat versuchen so oft es geht Blut zu spenden. SWR

Uniklinik Freiburg bietet viele Angebote für Spender

Das Freiburger Uniklinikum ist auf Freiwillige wie Laila und ihre Schwester angewiesen, denn Stammspender sorgen für mehr als 30.000 Spenden pro Jahr. Mit verschiedenen Angeboten versucht die Uniklinik ihre Spenderinnen und Spender zu regelmäßigen Spenden zu motivieren. Denn nur 3,5 Prozent der Deutschen spenden regelmäßig Blut, wie die Uniklinik schreibt. Gleichzeitig seien statistisch gesehen 90 Prozent aller Menschen irgendwann in ihrem Leben auf eine Blutkonserve angewiesen, so die Uniklinik.

Neben kostenlosen Getränken und einer Aufwandsentschädigung bekommen Spender in der Blutspendezentrale auch eine Bonuskarte. Die jeweils achte Spende wird mit einem Gutschein belohnt. Langjährige Spendende erwartet bei Jubiläumsspenden sogar ein Wein- oder Wellnesspaket.

Auch Laila und Dunja Omeirat haben schon so eine E-Mail erhalten. SWR

Weitere Vorteile einer Blutspende

Zusätzlich zu diesen kleinen Aufmerksamkeiten erhalten Spendende auch ein Update zu bestimmten Krankheiten. Denn das Blut wird nach jeder Spende auf übertragbare Krankheiten wie Hepatitis A oder B getestet. Ebenfalls praktisch: Bei der ersten Spende wird auch die Blutgruppe bestimmt.

Neue Menschen für Blutspenden gewinnen

Laut dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) steigt derzeit die Zahl der Erstspendenden in Baden-Württemberg wieder an. Es sei wichtig, Menschen für die Blutspende zu interessieren, für die das bisher eher kein Thema war. Dazu gehören auch junge Menschen auch aus Einwanderer-Familien. "Die Blutspende kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Die Migranten gehören zu unserer Gesellschaft - das ist unsere Pflicht und unser Auftrag, auch sie für die Blutspende zu gewinnen", so Harald Klüter vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg.