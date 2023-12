Bumm, peng, zisch! Legendäre Physik-Weihnachtsvorlesung in Freiburg

Die Physik-Weihnachtsvorlesung an der Uni Freiburg ist legendär: Physikprofessor Horst Fischer lässt es mit verblüffenden Experimenten krachen - 90 Minuten voller Spezial-Effekte.

Alle Jahre wieder ist der große Physik-Hörsaal in Freiburg rappelvoll, die Warteliste lang und die Experimente äußerst kurzweilig. Wie ein Dompteur in der Manege wirbelt Physikprofessor Horst Fischer zwischen seinen Apparaturen umher. Dabei gehen Schokoküsse in die Breite, Raketen-Go-Karts düsen davon und Adventskerzen funkeln, obwohl sie gar nicht brennen. Seit 25 Jahren gibt es die Physik-Weihnachtsvorlesung in Freiburg schon.

Physik trifft auf Weihnachtslied: zwei Gas-Ballons, ein Song

Zu einer Weihnachtsvorlesung gehören traditionell auch Weihnachtslieder. Physikprofessor Fischer und sein assistierender Kollege Helmut Wentsch haben sich den Klassiker "Leise rieselt der Schnee" vorgenommen. Bevor sie losträllern, nehmen beide einen tiefen Atemzug aus einem Luftballon. Wentschs Ballon ist mit Helium gefüllt, Fischer atmet Schwefel-Hexafluorid ein. Diese Kombination ergibt ein ungleiches Duett, das für viele Lacher im Saal sorgt.

"Da dieses Gas deutlich schwerer als die Luft ist, also eine deutlich größere Dichte als die Luft hat, wird die Tonlage meiner Stimme abgesenkt", erklärt der Professor. Um das Gas wieder ganz loszuwerden, müsste der Wissenschaftler einen Kopfstand machen. Das unterlässt er, aber sonst ist ihm keine Mühe zu viel, um sein Publikum von den Wundern der Physik zu begeistern.

Physik ist Spielen für Erwachsene. Wo sonst hat man so viele Experimente, bei denen man sich austoben und spielen kann und schaut, was passiert.

Trickreicher Adventskranz: Alle Kerzen leuchten, doch nur eine brennt

Insgesamt 23 Experimente präsentiert Professor Fischer in rund einundeinhalb Stunden. Spielerisch demonstriert er die zum Teil verblüffende Wirkung der physikalischen Kräfte. Etwa wenn er eine Adventskerze entzündet, indem er sie im Brennpunkt eines reflektierenden Spiegels positioniert. Mithilfe weiterer Spiegel werden aus einer Kerze plötzlich vier - die originelle Physik-Nerd-Variante eines Adventskranzes.

Es werde Licht - mithilfe von Spiegeln. Das Experiment mit dem Adventskranz gehört zum Repertoire der Physik-Weihnachtsvorlesung an der Uni Freiburg. SWR

Physikprofessor mit Humor unterwegs

Die Effekte sind dabei spektakulär und manchmal auch ein wenig komisch. Beispielsweise wenn der Herr Professor persönlich – ausgestattet mit Helm und Motorradbrille – mit einem eigens dafür konstruierten Raketen-Go-Kart und CO2-Antrieb mitten durch den Hörsaal fährt.

An drei Terminen findet die Physik-Weihnachtsvorlesung an der Uni Freiburg statt. Alle Veranstaltungen sind komplett ausgebucht. SWR

Normalerweise forscht Professor Fischer am größten Zentrum für physikalische Grundlagenforschung der Welt (CERN) in Genf und sammelt das ganze Jahr über Ideen für die Lesung.