Christian Ante ist neuer Landrat des Kreises Breisgau-Hochschwarzwald. Zeit, den Nachfolger von Dorothea Störr-Ritter etwas besser kennenzulernen.

Wir treffen Christian Ante noch an alter Wirkungsstätte im Rathaus von Merzhausen. Bevor er ab diesem Freitag als neuer Landrat des Kreises Breisgau-Hochschwarzwald in Erscheinung tritt, möchten wir etwas über den Menschen hinter dem neuen Amt erfahren. Wie tickt der neue Landrat privat?

Ante, der E-Gitarre-Spieler:

Ante, 45 Jahre alt, verheiratet und Vater eines Sohnes, steht auf Rock 'n' Roll. Auf die Frage nach seinem Hersteller der Wahl - Fender oder Gibson - antwortet der E-Gitarre Spieler: "Weder noch, sondern Jackson." Auf ihr spielt er, wenn er noch dazu kommt, vor allem Rock der eher härteren Gangart. Nachdem es harmlos in der fünften Klasse mit Musik von Bon Jovi angefangen hatte, war er schnell bei Metal-Bands wie Manowar angekommen, wie er erzählt.

Was macht eigentlich ein Landrat oder eine Landrätin? Der Landrat ist Vorsitzender des Kreistags und Chef der Verwaltung des Landratsamtes. Im Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald arbeiten rund 1.700 Menschen. Die Behörde arbeitet mit dem Geld, das von allen Kommunen in Form der Kreisumlage dem Landkreis gegeben wird. 2023 waren das mehr als 400 Millionen Euro. Zum Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald gehören 50 Städte und Gemeinden. Das Gebiet erstreckt sich über den Kaiserstuhl, das nördliche Markgräflerland, das Dreisamtal und Gebiete des Hochschwarzwalds. Das Landratsamt übernimmt Aufgaben vom Staat oder den Kommunen. Zum Beispiel kümmert sich die Behörde um die Aufnahme und Verteilung von Geflüchteten, den Bau von Straßen, die Abfallentsorgung, kreiseigene Schulen oder den öffentlichen Nahverkehr. Viele kennen das Landratsamt auch, weil es Führerscheine ausstellt oder weil man hier das Auto anmelden kann. Wie diese Verwaltung organisiert ist, wie digital sie ist und wo sie Schwerpunkte setzt, das hängt vom Landrat oder der Landrätin ab. Große Entscheidungen kann er oder sie aber nicht im Alleingang treffen. Da braucht er oder sie die Zustimmung des Kreistags.

Konsequenterweise wäre es dann auch ein Titel der britischen Heavy-Metal-Band Judas Priest, den er sich selbst zur Amtseinführung auf der E-Gitarre vorspielen würde. Das Lied trägt den vielsagenden Titel "Breaking the Law" - also: "das Gesetz brechen".

Christian Ante in jungen Jahren. privat

Ante, der Fußballer:

Sturm oder Verteidigung? Oder mehr der Mittelfeldstratege? Wo ist Ante auf dem Kunstrasenplatz in seiner Gemeinde Merzhausen bei Freiburg zu finden? Er starte in der Abwehr, um sich dann Schritt für Schritt nach vorne zu arbeiten, sagt er. Der 45-Jährige sieht seine Stärken in der Ausdauer und Laufbereitschaft.

Christian Ante (hintere Reihe ganz rechts) mit seiner Fußballmannschaft vomVfR Merzhausen. privat

Vom Fußball habe er auch als Politiker gelernt, sagt Ante: Er habe Taktik und Aufstellung so ausrichten müssen, dass seine Kandidatur zum neuen Landrat des Kreises Breisgau-Hochschwarzwald erfolgreich sein konnte. Geboren ist Christian Ante im Stadtstaat Hamburg. Wenn man ihn nach seinem Lieblingsverein fragt, kommt daher wie aus der Pistole geschossen: "HSV, nicht SC Freiburg."

Ante, der Baumpfleger:

Christian Ante ist nicht nur Fußball-Fan, sondern auch Fan von Streuobstbäumen. Angeregt durch jährliche Pflanzaktionen an der Hexentalschule in Merzhausen, hat er sich der Pflege von Streuobstbäumen verschrieben. So sehr, dass man ihn sogar bitten könnte, einen vernachlässigten Obstbaum im Garten fachgerecht in Form zu schneiden, wie er selbstbewusst sagt.

Ante, der Reise-Fan und Flexitarier:

Eigentlich müsste er Fan vom Fliegen sein, schließlich hat er seinen Wehrdienst bei der Luftwaffe absolviert. Doch privat nimmt er nach eigenen Worten viel das Fahrrad, und eigentlich hätte bei dem Familienvater die Bahn Vorfahrt, so sie pünktlich führe...

Beim Reisen ist das Thema Essen nicht weit. Und da werden die Gewissensfragen ja in unmittelbarer Nähe zum Freiburger Vorzeige-Öko-Stadtteil Vauban immer lauter gestellt. Vegan, vegetarisch oder Allesfresser - wie hält es der neue Landrat? "Ich habe es mal geschafft, eineinhalb Jahre vegetarisch zu leben, das war sehr interessant", sagt er. Ansonsten sei er eher Flexitarier - "mit einem sehr reduzierten Fleisch- und Fischkonsum".

Ante, der Philosoph:

Reisen bildet bekanntlich, und das gilt mit Fug und Recht auch für die Beschäftigung mit der Philosophie. Ante tut das gerne und findet, es könne nicht schaden, sich grundsätzlich mehr für Philosophie zu interessieren. Auf die Frage, welche philosophische Weisheit er sich selbst zum Amtsantritt ins Gebetbuch schreiben würde, kommt die Antwort kurz und bündig: "Nichts im Übermaß."