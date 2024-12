Wie aus dem Nichts erhoben sich die biblischen Figuren auf den Münsterplatz in Freiburg. Ein Aufzug transportierte Maria, Josef und Co. aus dem Münster-Keller an die Oberfläche.

Und plötzlich tat sich der Boden auf und Josef, Maria und die Heiligen Drei Könige stiegen zum Münsterplatz in Freiburg auf: So hat es vielleicht der ein oder andere Schaulustige empfunden, als am Montag die etwa 15 Kilogramm schweren Holzfiguren für die Krippe im Freiburger Münster mit einem Aufzug an die Oberfläche gebracht wurden.

Möglich macht das ein spezieller Lift direkt unter dem Münsterplatz. Viele Figuren und Gegenstände sind zu schwer und sperrig, um sie die schmale Wendeltreppe hochzutragen. Neben der heiligen Familie fuhren auch Stallbewohner wie Esel, Schafe und Hunde mit dem Aufzug.

Wie aus dem Nichts: Mit diesem Aufzug werden die Figuren auf den Münsterplatz gehoben. SWR

Wegen Unfallgefahr: Aufzug wird von zwei Personen bedient

Morgens kann der Lift nur in Absprache mit dem Münstermarkt benutzt werden. Aus Sicherheitsgründen müssen zwei Personen den Aufzug bedienen. An diesem Morgen werden die Figuren aus dem Aufzug in die Kirche gebracht und in die Krippe gestellt. Anders als man es vielleicht erwarten würde, machen sich die Münstermesner jedes Jahr aufs Neue Gedanken, wo sie welche Figur hinstellen.

Wegen Diebstahl: Figuren sind gesichert

Die Figuren sind mit Vorhängeschlössern festgemacht, damit sie einerseits nicht umfallen können und andererseits die kleineren davon nicht einfach mitgenommen werden können. In anderen Kirchen sei es vorgekommen, dass das ein oder andere Schaf geklaut wurde, erzählt der Freiburg Münstermesner. Das Jesus-Kind wurde am Montag aber erst einmal wieder aus seiner Futterkrippe rausgenommen und in die Sakristei gebracht. An Heiligabend wird es dann feierlich im Weihnachtsgottesdienst in die Kirche getragen und in die Krippe gelegt.

Mit viel Aufwand gestaltet: Die Krippe im Freiburger Münster. SWR

Aufzug wird auch für andere Gegenstände genutzt

Der Aufzug wird auch zum Transport von anderen Gegenständen benutzt: In dem Keller unter dem Münster stehen beispielsweise auch Stühle, Kerzenvorräte, Teppiche und all die anderen Dinge, die zu christlichen Festen wie Ostern und Weihnachten gebraucht werden. Spätestens Anfang Februar erhebt sich der Aufzug dann wieder aus dem Boden des Münsterplatzes. Dann nämlich wird die Krippe wieder abgebaut und die Figuren fahren zurück in den Keller.