Weihnachten ohne Geschenke? Damit Kinder aus Familien mit wenig Geld und bedürftige Senioren nicht leer ausgehen, gibt es auch in diesem Jahr wieder viele Aktionen in ganz Südbaden.

Weihnachten steht schon wieder fast vor der Tür. Doch was, wenn Eltern nicht genug Geld haben, um ihren Kindern ein Geschenk zu kaufen? Oder wenn bedürftige Seniorinnen und Senioren an Weihnachten niemanden haben, der sie beschenkt? In ganz Südbaden werden in diesem Jahr wieder verschiedene Aktionen organisiert, damit auch diese Menschen nicht leer ausgehen.

Kehl sammelt Geschenke für Grundschulkinder

Eine dieser Aktionen: "Kehl erfüllt Kinderwünsche" , organisiert von der Stadt Kehl (Ortenaukreis). Das Ziel: Eltern oder Alleinerziehenden, die in schwierigen finanziellen Verhältnissen leben, sollen ihren Kindern an Weihnachten trotzdem etwas schenken können. Es ist das erste Mal, dass die Stadt Kehl diese Aktion organisiert. Wünsche äußern konnten bedürftige Eltern mit Kindern im Grundschulalter.

Dafür hat die Stadt Kehl Wunschzettel an mehr als 300 Familien verschickt. Die ausgewählten Familien erhalten entweder Bürgergeld, oder Asylbewerberleistungen. 147 Wunschzettel kamen zurück, ausgefüllt mit Wünschen aller Art, für maximal 30 Euro.

Die Wunschlisten: Schuhe - Jacken - Schlafanzüge

Die Dankbarkeit bei den Eltern sei groß, sagt Annette Lipowsky, Pressesprecherin der Stadt Kehl. "Wir haben auch an den Wünschen gemerkt, dass wir einen Nerv getroffen habe: Es waren doch einige Eltern, die sich zum Beispiel Winterschuhe für ihre Kinder gewünscht haben, eine Winterjacke oder einen Schlafanzug", erzählt Lipowsky.

Lara Jauch erzählt, warum sie Geschenke spendet:

Kehler Aktion ein Erfolg: Alle Kinder bekommen ein Geschenk

Schon eine Woche vor Ende, ist die Aktion ein voller Erfolg. Für alle Kinder wurde eine Spenderin oder ein Spender gefunden. Eine von ihnen: Lara Jauch. Die 19-Jährige sitzt für die Grünen im Kehler Gemeinderat. Mit ihrer Aufwandsentschädigung und einem Sitzungsgeld hat sie Geschenke für sechs Kinder gekauft. "Ich bin selbst eine Leseratte und habe deswegen vor allem die Buchwünsche erfüllt. Aber es war auch Lego oder Puppenzubehör dabei", erzählt Jauch.

Kinder können nie etwas für die Umstände, in denen sie aufwachsen. Deshalb liegt es auch an uns, dass sie die gleichen Chancen bekommen wie andere.

Die Aktion wurde gut angenommen. Deshalb will die Stadt Kehl sie auch im nächsten Jahr wieder organisieren. Dann nicht nur für Kinder im Grundschulalter, sondern auch für Kita-Kinder und Jugendliche.

Bis wann läuft die Aktion: Bis zum 17. Dezember können Spenderinnen und Spender ihre Geschenke verpackt abgeben. Angenommen werden sie im Kehler Rathaus (Rathausplatz 1) oder im Bürgerservice (Großherzog-Friedrich-Straße 4).

Im Rathaus in Kehl türmen sich die Geschenke: Für alle 147 Kinder wurde eine Spenderin oder ein Spender gefunden. Lardjah Naba

Freiburg: Aktionen für Kinder und Senioren

In Freiburg kann man an mehreren Orten Geschenke für bedürftigen Kindern oder Senioren abgeben. Im Bürgerzentrum im Rathaus im Stühlinger und in der Stadtbibliothek steht jeweils ein Wunschbaum , geschmückt mit bunt gestalteten Karten. Darauf stehen die Wünsche von Kindern und Jugendlichen aus finanziell schwierigen Verhältnissen.

Wer an der Aktion teilnehmen möchte, nimmt sich eine Wunschkarte vom Baum. Die Geschenke im Wert von maximal 30 Euro können dann verpackt wieder abgegeben werden. Pünktlich zu Weihnachten werden sie an die Familien übergeben. Organisiert wird die Aktion von der Stadt Freiburg und der Stadtbibliothek.

Bis wann läuft die Aktion: Bis spätestens 17. Dezember müssen die Geschenke wieder im Bürgerzentrum oder in der Stadtbibliothek Freiburg abgegeben werden.

Geschenke und nette Worte für ältere Menschen

Mit einer Weihnachstpäckchenaktion der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau soll älteren Menschen in Freiburg eine Freude bereitet werden. Wer teilnehmen will, soll einen Schuhkarton mit Dingen wie Tee, Weihnachtsgebäck oder kleinen persönlichen Botschaften füllen. Die Kartons können in den Geschäftsstellen der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau oder der AWO-Freiburg abgegeben werden. Von dort aus gehen sie an ältere Menschen, die an Weihnachten alleine sind oder wenig Geld haben.

Bis wann läuft die Aktion: Die Päckchen können noch bis zum 12. Dezember in den Geschäftsstellen und im Finanzzentrum der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau sowie in der Geschäftsstelle der AWO-Freiburg (Sulzburger Str. 4) abgegeben werden.

An diesen Weihnachtswunschbaum im Weiler Rathaus können bedürftige Seniorinnen und Senioren noch bis zum 13. Dezember ihre Wunschkärtchen hängen. SWR Matthias Zeller

Weihnachtswunschbaum für Senioren in Weil am Rhein

Bereits zum zweiten Mal in Folge steht im Rathaus in Weil am Rhein ein Weihnachtswunschbaum . Bedürftige Seniorinnen und Senioren können Wunschkärtchen daran aufhängen. Bürgerinnen und Bürger können das gewünschte Weihnachtsgeschenk im Wert von bis zu 30 Euro dann kaufen und wieder ins Rathaus zurückbringen. Bis Weihnachten bringen Rathausmitarbeitende die Geschenke auf ihrem Heimweg bei den Seniorinnen und Senioren vorbei.

Diese gemeinsame Aktion der Caritas und der Stadtverwaltung findet viel Zuspruch: Fast 200 anonymisierte Wünsche von Seniorinnen und Senioren gingen dieses Jahr bereits ein, so die Stadt. Auf den Wunschzetteln stehen zum Beispiel Gutscheine für einen Friseur oder Fußpflegebesuch, ein Handrührgerät oder eine LED-Lichterkette für das Weihnachtsfest.

Bis wann läuft die Aktion: Bedürftige Menschen über 60 Jahre, die ein geringes Einkommen haben, Wohngeld, Bürgergeld oder Grundsicherung erhalten, können noch bis zum 13. Dezember ein Wunschkärtchen an den Weihnachtswunschbaum im Rathaus in Weil am Rhein aufhängen.

Weihnachtstüten für bedürftige Familien in Villingen-Schwenningen

In Villingen-Schwenningen sammeln Ehrenamtliche Spenden, packen Weihnachtstüten und liefern sie an Weihnachten an bedürftige Familien aus. Organisiert wird die Aktion von der Bürgerbewegung "VS ist bunt". Gesucht werden zum Beispiel Zutaten für ein Weihnachtsmenü, nützliche Alltagsprodukte, Gutscheine für den regionalen Einzenhandel oder Spielsachen. Ausgeliefert werden die Geschenke an Bedürftige in Cartias-Wohngruppen in diesem Jahr schon am 23. Dezember.

Wann startet die Aktion: Ab dem 8. Dezember können Sachspenden im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof (Am Klosterhof 3) in Villingen-Schwenningen nach vorheriger Absprache abgegeben werden.