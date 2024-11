Kommunen starten wieder Weihnachtsaktionen für Kinder

Kommunen in der Region Bodensee-Oberschwaben organisieren wieder Weihnachtsaktionen für Kinder aus Familien mit wenig Geld. Das Ziel: Auch diese Kinder sollen Geschenke bekommen.

Auch ihnen soll an Heiligabend eine Freude gemacht werden: Kinder von Familien, bei denen das Geld für Geschenke knapp ist und nur wenig bis gar nichts unter dem Weihnachtsbaum liegen würde. Deshalb starten in mehreren Kommunen der Region Bodensee-Oberschwaben wieder entsprechende Weihnachtsaktionen. Erstmals dabei: die Gemeinde Horgenzell im Kreis Ravensburg.

Aktion "Wunscherfüller" läuft bis Ende November

In Horgenzell sollen an Weihnachten auch die Augen von Kindern leuchten, deren Eltern für Geschenke kein oder nur wenig Geld haben. Deshalb hat die Gemeinde die Aktion "Wunscherfüller" ins Leben gerufen. Eltern aus schwierigen finanziellen Verhältnissen können bis Ende November Geschenkwünsche ihrer Kinder per Brief in den Rathausbriefkasten einwerfen. Danach können Bürger, die helfen möchten, die mit einer Nummer anonymisierten Wünsche im Rathaus einsehen.

Wunschzettel in einem Brief ans Christkind: Die Gemeinde Horgenzell versucht die Wünsche zu erfüllen. dpa Bildfunk Picture Alliance / dpa / Oliver Berg

Geschenke liegen vor Weihnachten im Rathaus

Im Rathaus kann man sich einen oder mehrere Wünsche aussuchen, die entsprechenden Geschenke kaufen und ins Rathaus bringen. Den Höchstwert habe man dabei auf 20 Euro begrenzt, so die Gemeinde. Kurz vor Weihnachten stehen die Geschenke dann im Rathaus zur Abholung bereit. Völlig unklar ist laut einer Sprecherin, wie die Aktion ankommt. Sie habe das Gefühl, es gebe fast mehr Bürger, die helfen wollen, als Bürger, die sich trauten, das Angebot anzunehmen.

Weihnachtsaktionen für Kinder in mehreren Orten

Weihnachtsaktionen für Kinder gibt es in ähnlicher Form auch in anderen Kommunen, etwa in Städten und Gemeinden im Bodenseekreis. Dort hängen ab Ende November anonyme Wunschzettel an Weihnachtsbäumen und Adventskränzen von Geschäften, Rathäusern oder Schulen. Bürger können Zettel mitnehmen, die darauf notierten Geschenke im Wert bis 25 Euro kaufen und sie dann an derselben Stelle abgeben, so eine Sprecherin des Landkreises. Mitarbeiter des Kreisjugendamts bringen die Päckchen dann vor Weihnachten zu den Familien.

Viele Päckchen im Vorjahr: Vertreter der Soroptimist International Clubs aus dem Bodenseekreis und Landrat Luca Wilhelm Prayon präsentieren die gespendeten Weihnachtsgeschenke. Landratsamt Bodenseekreis

Soroptimisten bieten Weihnachtsbaumaktion schon länger

Ins Leben gerufen haben die Weihnachtsbaumaktion im Bodenseekreis die Clubs von "Soroptimist International", einem weltweiten Netzwerk berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. Sie setzen sich eigenen Angaben zufolge seit Jahren dafür ein, dass auch Kinder aus ärmeren Verhältnissen ein "Wunsch"-Geschenk unterm Weihnachtsbaum finden. Inzwischen gibt es die Weihnachtsbaumaktion auch im Kreis Konstanz. Ähnliche Aktionen finden in den Landkreisen Biberach und Sigmaringen statt, federführend sind hier meist die Caritas oder Round Table Clubs.

"Weihnachten im Schuhkarton" für Kinder in Entwicklungsländern

Bei "Weihnachten im Schuhkarton" in Weingarten (Kreis Ravensburg) setzt sich hingegen eine Firma dafür ein, dass von Armut betroffene Kinder Weihnachtsgeschenke bekommen. Allerdings hat man hier Kinder aus Entwicklungsländern im Blick. Bürger können für sie dekorierte Schuhkartons mit Geschenken füllen und Mitte November bei der Schuster KG, einer Firma für Haustechnik, oder an drei weiteren Stellen abgeben. Die Kartons werden von Azubis der Firma gepackt und in alle Welt verschickt. Träger der Aktion ist die christliche Hilfsorganisation "Samaritan’s Purse".

Weihnachten im Schuhkarton: Ein Kind in Georgien hält seinen Geschenkkarton aus Deutschland in der Hand. Samaritan’s Purse

Kinderarmut nicht nur in Dritte-Welt-Ländern ein Problem

Wenn auch in Ländern der Dritten Welt die Armut von Kindern besonders drastisch sein kann: Auch in Deutschland leben Kinder in ärmlichen Verhältnissen. Dem Statistischen Bundesamt zufolge war vergangenes Jahr jedes siebte Kind von Armut betroffen. Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht war knapp jedes vierte Kind unter 18 Jahren.