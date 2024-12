Damit an Weihnachten alle Geschenke rechtzeitig unterm Baum liegen, geht es in den Paketzentren hoch her. Ein Paketbote aus Freiburg berichtet, wie er im Stress cool bleibt.

In den Paketzentren geht es vor Weihnachten rund: Jeder möchte, dass die bestellten Geschenke pünktlich geliefert und spätestens zu Heiligabend abends unter Baum liegen können. Nicht ganz einfach, denn immer mehr Menschen bestellen ihre Geschenke online. Da gibt es einiges zu tun.

Zahl der Pakete vor Weihnachten steigt kontinuierlich

Seit 31 Jahren arbeitet Jan Schöning schon als Paketbote. Der DHL-Mitarbeiter aus Freiburg kennt den Stress vor Weihnachten gut. Da immer mehr Menschen ihre Geschenke online bestellen, hat sich seine Arbeit verändert. Mehr Pakete, die in immer kürzerer Zeit ausgeliefert werden sollen. Jan Schöning versucht trotzdem, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Der Paketbote hat sich seine eigenen Strategien überlegt.

Immer im Flow bleiben – Gut gegen Stress vor Weihnachten

Etwa 180 Pakete lädt Jan Schöning am Dienstag im DHL-Zentrum im Freiburger Norden ins Auto. In manche Straßen liefert er doppelt so viel aus als normalerweise. Seine gefahrene Tour wird also kürzer, da er nicht so viele Straßen wie üblich beliefern kann. Die Arbeitszeit bleibt allerdings die gleiche. Jan Schöning versucht, immer einen gleichen Rhythmus beizubehalten. Dann klappt die Auslieferung auch im Stress vor Weihnachten viel besser.

Auf jeden Fall immer im Flow bleiben. Das ist der Trick.

Nicht alle Paketboten kommen gut durch den Weihnachts-Stress

Leider schaffen es nicht alle Paketboten, dem Stress so gut entgegenzuwirken. Die Arbeitsbedingungen in der Branche sind hart. Das zeigen auch die Zahlen. Branchenprimus DHL (49% Marktanteil) ist in Deutschland das einzige Unternehmen, welches fast alle seine Zusteller direkt anstellt. Und auch nach Tarif bezahlt, sagt die Gewerkschaft ver.di.

Andere Paketzusteller arbeiten jedoch als sogenannte "Gig Worker". Sie haben oft kurzfristige oder befristete Verträge und sind meist selbstständig oder bei Subunternehmen angestellt. Ein großer Teil kommt aus Osteuropa. Gewerkschaften beklagen häufig, dass die Arbeitsbedingungen nicht ideal seien. Die Löhne sind niedrig, die Arbeit körperlich anstrengend und die Mitarbeitenden arbeiten oft unter hohem Zeitdruck.

Durch immer mehr Onlinebestellungen zu Weihnachten muss Paketbote Jan Schöning in Freiburg immer mehr Pakete ausliefern. SWR

Verlässlichkeit der Paketboten wird geschätzt

DHL-Paketbote Jan Schöning ist also eher das Positivbeispiel. Die Kundschaft schätzt seine Arbeit seit Jahrzehnten. Wie zum Beispiel in einer Postfiliale auf seiner Route. Hier liefert er all die Pakete ab, die nicht persönlich entgegengenommen werden konnten. Postmitarbeiterin Joke Benitz lobt, dass ihr Kollege von DHL darauf achtet, dass sich beide Seiten nicht mehr Arbeit als nötig machen. Und in einer lokalen Kaffeerösterei spendieren die Inhaber dem Paketboten gerne auch mal einen Kaffee. Wenn die Zeit dafür ist.