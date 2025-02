Wenn das Paket nicht kommt oder der Artikel beschädigt ist, wer haftet bei solchen und anderen Problemen? Wann sind die Paketdienste verantwortlich und was können Kunden tun?

Verkäufer oder Käufer: Wer trägt die Verantwortung für den Paketversand?

Mit ein paar Klicks bestellt, bequem nach Hause geliefert: Paketdienste müssen mit einer zunehmenden Flut an Bestellungen zurechtkommen. Da kann schon mal was schiefgehen. Wer haftet dann? Und welche Rechte haben Kunden?



Zunächst ist wichtig zu unterscheiden:



Paket von einer Privatperson an eine andere Privatperson gesendet

Paket von einem gewerblichen Händler an eine Privatperson gesendet

Wenn ein gewerblicher Händler etwas versendet, haftet dieser grundsätzlich für alles, bis das Paket ankommt. Wird ein Paket von privat an privat versendet, dann trägt der Käufer das Risiko, dass beim Transport etwas passiert. Einzige Ausnahme: Hat der Verkäufer das Paket schlecht verpackt, muss er dafür haften.

Übrigens: Mit der Unterschrift bestätigt der Empfänger nicht nur den Erhalt des Pakets, sondern auch, dass die Lieferung ordnungsgemäß und damit unbeschädigt übergeben wurde. Sieht man bereits bei der Annahme eine Beschädigung des Pakets, sollte dies vom Paketdienst direkt mit vermerkt werden. Alternativ kann man die Annahme verweigern.

Wird der Schaden erst nach dem Öffnen festgestellt, sollte man den gewerblichen Verkäufer umgehend benachrichtigen, denn auch hier haftet er für die Mängel. Bei einem Privatkauf gibt es keinerlei Ansprüche – außer der Inhalt ist nachweislich nicht ordnungsgemäß verpackt.

Versendungsverkauf Kauft eine Privatperson bei einer anderen Privatperson ein Produkt und wünscht den Versand der Ware, handelt es sich um einen Versendungskauf. Das Besondere: Die Haftung des Verkäufers endet mit der Übergabe an das Transportunternehmen. Die einzige Ausnahme ist, wenn das Paket nicht ordnungsgemäß verpackt wurde. Tipp: Bildlich immer Versand oder Erhalt fotografisch dokumentieren.

DHL haftet automatisch für Pakete bis 500 Euro. Wichtig: Die Haftung gilt nur bei Eigenverschulden von DHL, also etwa, wenn das Paket beim Transport beschädigt oder verloren gegangen ist.

Täglich liefern Paketdienste in Deutschland viele Pakete aus. Gibt es ein Problem, etwa dass das Paket beschädigt oder verloren geht, dann muss man als betroffene Person einen Wertenachweis über den Inhalt erbringen. dpa Bildfunk picture alliance / Rolf Vennenbernd/dpa | Rolf Vennenbernd

Wer sicher sein will, kann zusätzlich eine Versicherung abschließt, sie gilt auch bei Schäden ohne Eigenverschulden des Dienstleisters, beispielsweise durch Witterung. Dies gilt allerdings nicht für DHL-Päckchen, also Sendungen mit maximal zwei Kilo Gesamtgewicht.

Unterschied zwischen Paket und Päckchen Ein Paket von DHL bezieht sich normalerweise auf einen versicherten Versand, der für größere und schwerere Sendungen vorgesehen ist und ein höheres Gewicht sowie spezifische Abmessungen aufweisen kann. Es bietet eine umfassendere Tracking-Funktionalität und oft auch eine schnellere Lieferzeit. Auf der anderen Seite bezeichnet ein Päckchen von DHL in der Regel eine unversicherte Sendung, die für kleinere und leichtere Gegenstände gedacht ist und keine Tracking-Optionen bietet. Es hat in der Regel auch eine längere Lieferzeit im Vergleich zu einem Paket.

Hinweis: Neben DHL gibt es weitere Paketdienstleister, wie z. B. Hermes oder UPS. Je nachdem, mit welchem Anbieter Pakete versenden werden, können sich auch die Bedingungen für Preise, Versicherungsregelungen etc. unterscheiden. In diesem Artikel werden allgemeingültige Fallstricke am Beispiel DHL gezeigt.

Wenn das Paket nicht ausreichend sicher verpackt war, es also zu viel Spielraum im Paket hatte oder nicht ausreichend gepolstert war.

Schäden, die aufgrund „der natürlichen Beschaffenheit der Sendung“ entstehen, also beispielsweise, wenn die Sendung verderbliche Waren enthält, die bei Ankunft verdorben sind.

Außerdem gilt die Versicherung nicht, wenn ich mein Paket bei einer Packstation abgegeben habe.

Die Versicherung gilt auch nicht, wenn Schäden durch eine verspätete Lieferung entstehen. Ausnahme: Es handelt sich um eine garantierte Zustellung wie bei einem Expressversand.

Nicht versicherbare Gegenstände im Paket Theoretisch sind zwar sehr viele Gegenstände in Paketen versendbar. Kommt aber ein Paket allerdings nicht am Ziel an und war ein Gegenstand im Paket enthalten, der von DHL vom Versand ausgeschlossen ist, bekommt man im Falle eines Verlustes oder einer Beschädigung kein Geld zurückerstattet. DHL unterteilt wertmäßig beschränkt versendbare Gegenstände in verschiedene Valoren-Klassen ein: Klasse I und Klasse II: Höherwertige Gegenstände in der Valoren-Klasse I können bis zu einem Wert von 25.000 Euro versendet werden. Beispiele: personengebundene Wertpapiere, Flugtickets, personalisierte Eintrittskarten oder Sparbücher

Interessanter ist aber die Valoren-Klasse II, die vor allem „leicht übertragbare“ Wertgegenstände beinhaltet. Dies sind z. B. nicht personalisierte Wertpapiere, Schmuck, Edelmetalle, Uhren oder Sammelstücke. Sie sind ab einem Wert von mehr als 500 Euro vom Versand ausgeschlossen. Deshalb haftet DHL bei einem Verlust eines Paketes mit Valoren der Klasse II auch nicht. Das bedeutet, beim Verlust eines solchen Paketes zahlt DHL auch nicht 500 Euro, sondern gar nicht. Was nicht versendet werden darf, ist auch nicht versichert. Im internationalen Versand und bei anderen Paketdiensten gelten abweichende Bedingungen, über die man sich vor dem Verschicken genau informieren sollte. Aufgrund dieser verschiedenen Klassen ist es beispielsweise möglich einen Mantel im Warenwert von 1.000 Euro zu versenden, einen Ring im Wert von 700 Euro aber nicht (weil Valoren-Klasse II). Grund: Solche Gegenstände sind sehr leicht zu monetarisieren. Was genau ausgeschlossen ist, listet DHL hier .

Zusteller sind nur dazu verpflichtet, einen Zustellversuch zu unternehmen. Ein zweiter Versuch muss nicht erfolgen. Ist der Kunde nicht zuhause, kann er das Päckchen bei Nachbarn abgegeben oder zur nächsten Filiale des Dienstleisters bringen. Der Kunde muss über eine Mitteilung im Briefkasten darüber benachrichtigt werden, wo sich das Paket befindet.

Immer wieder berichten Kunden, dass das Päckchen zur Poststation gebracht wurde, obwohl sie während des angegebenen Zeitraums zuhause anzutreffen waren. In diesem Fall hat der Zusteller gegen die Vorgaben gehandelt, denn er wird genau für diese Dienstleistung bezahlt.

Ein anderes Problem, das mit Paketdiensten auftritt: Sie tauchen nicht auf und liefern das Paket anstelle am Zielort nur bei der Paketstation ab. IMAGO STPP

Um Probleme - wie vor der Tür abgelegte Pakete oder nicht erreichbare Nachbarn - zu vermeiden, bieten einige Dienstleister auch an, Pakete direkt an eine sogenannte Packstation liefern zu lassen. Dort werden sie in einem Schließfach hinterlegt und können dort unabhängig von Öffnungszeiten abgeholt werden.

Nein. Der Empfänger muss die Möglichkeit haben, das Paket zeitnah an sich zu nehmen und dies hat er laut eines Urteils des Bundesgerichtshofs nur, wenn es zudem eine Benachrichtigung über die Zustellung gibt, beispielsweise eine SMS, Zettel im Briefkasten oder E-Mail. Wurde diese Benachrichtigung nicht gemacht und das Paket wird geklaut, haftet der Paketdienst. Wurde so eine Benachrichtigung dagegen verschickt, hafte der Empfänger ab diesem Zeitpunkt.

Übrigens spielt es keine Rolle, wenn in den AGBs explizit steht, dass ein Paket ab der Ablage am Abstellort als zugestellt gilt. Es wurde in dem Urteil vom BGH 2022 explizit entschieden, dass diese Klausel in den AGBs unwirksam ist.

Und: Wurde keine Abstellgenehmigung erteilt und das Paket wird trotzdem abgestellt, liegt die Haftung beim Dienstleister.

Solange sich das Paket in der Obhut des Nachbarn befindet, ist dieser dafür verantwortlich, dass es den eigentlichen Empfänger unversehrt erreicht. Ein offensichtlich beschädigtes Paket sollte deshalb erst gar nicht angenommen werden. Man sollte es auch nicht einfach vor die Tür oder ins Treppenhaus legen, sollte der Empfänger mal länger nicht da sein. Wird es dann gestohlen, kann der Nachbar, der die Sendung angenommen hat, auch dafür haftbar gemacht werden.

Eine Verpflichtung, ein Paket für jemand anderen anzunehmen, gibt es nicht.

Das BGH-Urteil wirkt sich auch auf diese Frage aus. Dazu Marktcheck-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller: "Eine Zustellung durch einen Paketdienst kann heute nicht mehr ohne Benachrichtigung des Empfängers erfolgen. Dies hat der BGH mit seinem Urteil vom Juli 2022 deutlich gemacht. Auch wenn das Paket einfach beim Nachbarn abgegeben wurde, muss der Empfänger darüber informiert werden. Damit hat er die Möglichkeit sich zeitnah um das Paket zu kümmern, sagt der BGH. Mit der Benachrichtigung beginnt daher die Widerrufsfrist zu laufen. Sonst stände der Beginn der Widerrufsfrist im Belieben des Empfängers, wann er das Paket vom Nachbarn abholt oder dieser ihn informiert."

Auch wenn das Paket einfach beim Nachbarn abgegeben wurde, muss der Empfänger darüber informiert werden.

Die Beweislast liegt beim Versender. Am besten macht man vor dem Versand Fotos. So kann man im Zweifel den Inhalt zumindest bildlich direkt nachweisen.

Wenn ein Kaufvertrag abgeschlossen wurde, ist das der eindeutigste Nachweis. DHL hat Marktcheck auf Anfrage geschrieben, dass auch ein Zahlungsnachweis oder eine Korrespondenz zwischen Käufer und Verkäufer, zum Beispiel in Form eines eBay-Chats, als Nachweis anerkannt wird. Schwieriger wird es, wenn kein aktueller Kaufvertrag vorliegt. Da konnte uns die Deutsche Post DHL Group auch keine Empfehlung geben und schreibt nur: "Pauschal können wir auch hierzu leider keine Angaben machen, da es immer auf den konkreten Einzelfall ankommt."

Generell kann man sagen, dass alle Nachweise grundsätzlich tauglich sind, aus denen sich der Wert des behaupteten Sendungsinhaltes zweifelsfrei nachvollziehen lässt.

Bei bereits gebrauchten Produkten kann der Kaufvertrag eine Orientierung bieten. Je nach Produkt kann es auch andere Nachweise über den Wertverlust geben, beispielsweise einen Kilometerstand. Auch hier können Fotos hilfreich sein, die den Produktzustand deutlich zeigen.

Anzahl der Sendungen von Kurier-, Express- und Paketdiensten

In den vergangenen Jahren stieg die Sendungsmenge an Paketen kontinuierlich an. So wurden allein im Jahr 2023 rund 4,18 Milliarden Paket-Sendungen ausgeliefert. Und der Paket-Markt soll weiterwachsen. Bis 2028 um nochmal mehr als 12 Prozent. Besonders zur Weihnachtszeit steigt die Zahl der Pakete stark an. Genaue Zahlen dazu gibt es nicht, doch Schätzungen gehen von rund 20 - 30 % mehr Paketen rund um Weihnachten im Vergleich zum restlichen Jahr aus. Das wären dann rund 20 Millionen Pakete am Tag.

Marktanteile der größten Paketdienste in Deutschland

Die Deutsche Post DHL ist klarer Marktführer unter den Paketdienstleistern in Deutschland: Ihr Marktanteil (gemessen am Paketvolumen) lag im Jahr 2022 bei 49 Prozent. Die größten Konkurrenten der Post sind Hermes (25%), UPS und DPD. Die sechs größten Paketdienste hatten zusammen einen Marktanteil von etwa 99 Prozent.