Sinti und Roma feiern mit Musik, Tanz und Theater in Freiburg

Ins Gespräch kommen, Kultur und Tradition kennenlernen, Vorurteile abbauen - dazu gibt es am Internationalen Sinti- und Roma-Tag in Freiburg viele Gelegenheiten.

In Freiburg leben rund 5.000 Sinti und Roma, viele davon im Stadtteil Weingarten. Wie sieht ihre Lebenssituation aus? Welchen Problemen und Vorurteilen sind sie ausgesetzt? Was muss sich langfristig verbessern? Der Internationale Sinti- und Roma-Tag widmet sich genau diesen Fragen und stellt die Belange der Community in den Vordergrund. Verschiedene Initiativen und Verbände stellen auf dem Freiburger Rathausplatz ihre Arbeit vor. Musik, Tanz, Vorträge und ein Theaterstück runden das Programm ab.

Im Austausch mit Sinti und Roma in Freiburg

Auftakt zum Internationalen Sinti- und Roma-Tag auf dem Rathausplatz ist um 15 Uhr. Vertreter der Sinti und Roma wollen mit einem vielfältigen Kulturprogramm auf ihre Belange aufmerksam machen. Mit dabei sind Vertreter der Anlaufstelle "Pro Sinti und Roma", des Verbands Deutscher Sinti und Roma, des Landesverbands Baden-Württemberg, sowie des Sintivereins Freiburg. Seitens der Stadt Freiburg hat sich der Erste Bürgermeister, Ulrich von Kirchbach, angekündigt. Parallel wird bei Musik und Tanz wird im Adolf-Reichwein-Bildungshaus ab 16 Uhr der Diskriminierungsbericht 2024 vorgestellt.

Am Montagabend gibt es dann im Kommunalen Kino (Koki) einen Vortrag zum Thema "Sinti, Roma, Antiziganismus in Deutschland - Eine komplexe Realität". Am Dienstagnachmittag geht es im Freiburger Stadttheater weiter. Die Anlaufstelle "Pro Sinti und Roma" organisiert im Kleinen Haus eine Veranstaltung zur interkulturellen Begegnung. Das Theaterstück "Angst essen Seele auf" von Rainer Werner Fassbinder des TKO Theater Köln steht auf dem Programm, begleitet von Musik- und Tanzeinlagen.

Diskriminierungsbericht 2022: Wohnen ist das größte Problem

Tomas Wald leitet das Roma-Büro in Freiburg. Er hat bereits mehrere Diskriminierungsberichte veröffentlicht - gemeinsam mit dem Sinti-Verein in Freiburg. Im Vorwort des zuletzt geschriebenen Berichts von 2022 heißt es: "Keine andere Gruppe in Deutschland und Europa wird so stark abgelehnt wie die Sinti und Roma, zugleich ist aber keine Diskriminierung so wenig greif- sowie sichtbar und wird so bis heute von großen Teilen der Gesellschaft als das gesellschaftlich Normale angesehen."

Wald, bekannt dafür, dass er mit seiner Kritik nicht hinter dem Berg hält, prangert vor allem das Thema Wohnen an. Es sei das größte Problem in Freiburg und Umland. Sanierungen oder Neubau der Wohnquartiere mit Roma- und Sinti-Bewohnern seien jahrzehntelang in der Dauerwarteschleife. Preisgünstige Wohnungen würden in der Stadt seit Jahrzehnten weniger. Die meisten Beratungen im Roma-Büro drehten sich seit Jahren um Wohnen, Miete und Wohnraumgebühren.

Die Sinti und Roma sind bis heute kein Teil der Stadtgesellschaft Freiburg. Sie sind wohl geduldet, aber nicht erwünscht oder willkommen.

Der Diskriminierungsbericht 2022 umfasst rund 150 Erlebnisse von Menschen aus Freiburg und Umgebung. Es geht nicht nur um erfahrene Diskriminierung beim Thema Wohnen, sondern auch um Ausgrenzung auf der Arbeit oder in der Schule. Die Ausbeutung am Arbeitsplatz habe sich seit Beginn der Pandemie deutlich erhöht, davon seien auch Sinti und Roma betroffen, heißt es in dem Bericht. Außerdem wird die Fremdbezeichnung "Zigeuner" strikt abgelehnt. "Wir wollen das Ende des 'sozialen Tods' der 'Zigeuner' mit ihrer ihnen aufgezwungenen Objektrolle als mehrheitsgesellschaftlicher Mülleimer und Projektionsfläche", lautet die Forderung.

Alte Frau ruft: 'Scheiß Zigeuner', mir hinter her, als ich sie aus Versehen angerempelt habe, ich hatte es eilig. Ich entschuldigte mich bei ihr und sie meinte nur: 'Ja, ja haut ab ihr Zigeuner .

Internationaler Sinti- und Romatag seit 1990

Der Aktionstag findet seit 1990 jährlich am 8. April statt. Dieses Datum erinnert an den ersten Internationalen Roma-Kongress, der am 8. April 1971 in London stattfand. Bei diesem Kongress wurden soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung sowie die Bewahrung der Kultur und Sprache der Roma gefordert. An dem Kongress nahmen 23 Vertreterinnen und Vertreter aus neun verschiedenen Ländern teil. Die Veranstaltung markierte einen Wendepunkt für die Roma-Gemeinschaft, da sie ein neues Selbstbewusstsein entwickelte.