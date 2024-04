per Mail teilen

Strafzettel aus der Schweiz werden von Mai an auch in Deutschland vollstreckt. Das regelt ein neuer Vertrag zwischen den beiden Ländern, wie das Bundesinnenministerium in Berlin mitteilte. Der SWR hat sich unter Verkehrsteiilnehmerinnen und -teilnehmern im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet dazu umgehört.