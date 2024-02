Die Möglichmacher: Diese Menschen haben den Freiburger Fastnachtsumzug gestemmt

Von TÜV-Kontrolleuren bis hin zu ehrenamtlichen Rettungskräften: Der Freiburger Umzug an Fasnetmendig ist eine organisatorische Herausforderung. Ein Blick hinter die Kulissen.

Party und stundenlanges Tanzen für die einen, Orga-Stress und viel Verantwortung für die anderen. Mehr als 3.400 Hästrägerinnen und Hästräger sind beim Fasnetsmendigumzug durch Freiburg gezogen. Dutzende Ordner, Rettungskräfte und Sicherheitsleute sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Eine echte Mammutaufgabe!

Freiburger Fastnetmendig-Veranstalter mit Planung zufrieden

"Wir waren gut vorbereitet auf den Fastnetmendig", sagt Michael Schmid. Er ist Zunftnarrenrat der Breisgauer Narrenzunft und Veranstalter des Umzuges. Sein Job am Umzugstag: immer auf der Hut sein. "Letztes Jahr musste ein Krankenwagen in die Umzugsstrecke rein, um an die Notfallstelle zu kommen", sagt Schmid. Für solche Fälle habe er immer ein Ohr am Handy.

TÜV-Kontrollen der Wagen vor Freiburger Umzug

Während Joachim Hauber vom TÜV-Süd die Umzugswagen kontrolliert, wirkt er konzentriert – trotz der fröhlichen Fastnachtsatmosphäre um ihn herum. Bei der Kontrolle richtet er seinen Fokus auf die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge. Seit dem Brand auf dem Fastnachtswagen in Kehl sei ein weiterer Sicherheitsaspekt hinzugekommen. "Wir verleihen dem Thema Brandschutz gerade natürlich ein besonderes Augenmerk", sagt Hauber. Eigentlich sei es Aufgabe der Zünfte und Veranstalter, aber ein zusätzlicher Blick schade nicht. "Kehl soll ein Einzelfall bleiben", sagt Hauber. Bei einem Wagen findet Joachim Hauber Kraftstoff im Laderaum. Er weist die Zunft an, diesen vorne im LKW zu verstauen. "Die Fahrzeuge sind so aus unserer Sicht in Ordnung", sagt Hauber zum Abschluss seiner Kontrolle.

Rettungskräfte ehrenamtlich im Einsatz beim Freiburger Umzug

Beim Umzug in der Freiburger Innenstadt sind 45 Einsatzkräfte inklusive des Notarztes vom Deutschen Roten Kreuz und den Maltesern vor Ort. "95% machen ihren Einsatz heute im Ehrenamt", sagt Matthias Reinbold, Pressesprecher des Deutschen Roten Kreuz Freiburg. Alkohol und Stürze seien die häufigsten Gründe, warum sie dazu gerufen würden. Seit Januar seien insgesamt über 1.000 Einsatzkräfte bei Narrenveranstaltungen im Einsatz gewesen. "Man hangelt sich an der Gefahreneinschätzung entlang, wie viele Einsatzkräfte vor Ort sein müssen", sagt Reinbold.

Drei Rettungskräfte am Fastnetmendig vor dem Schwabentor: Sie haben sich extra für diesen Tag Urlaub genommen. SWR Leon Löffler

Hunderte Ehrenamtliche an Umzugsroute

Mit dabei sind auch Hunderte Ehrenamtliche, die aufpassen und den Feiernden ein sicheres Gefühl geben. "Es gibt immer weniger Leute, die Verantwortung übernehmen wollen und in dem Fall mache ich das dann auch gerne", sagt Matthias Wengler. Er hilft als Streckenposten beim Freiburger Umzug. Wengler achtet darauf, dass die Zünfte in der richtigen Reihenfolge in den Umzug starten.

Joachim Hauber vom TÜV-Süd schaut sich den Wagen der Zäpfletrinker Vörstetten an. SWR Leon Löffler

"Aufpassen, gerade hier in Freiburg"

Wenn er seine Truppe einschwört auf den Freiburger Umzug, sagt Marc Winsheimer von den Zäpfletrinkern aus Vörstetten seinen Leuten immer wieder: "Aufpassen". "Gestern waren wir in Emmendingen und da war es schon eng". Aber in Freiburg sei die Strecke nochmal auf einem anderen Level. Gerade von der Herrenstraße bis zum Münsterplatz sei es eine Herausforderung für die Zunft mit ihrem Umzugswagen - gerade für den Fahrer. Aber man freue sich immer sehr auf den Umzug, denn "Freiburg ist was ganz Besonderes. Wir sind immer froh, wenn wir teilnehmen dürfen", sagt Winsheimer.