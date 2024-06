Viel Musik, regionale Weine, Sonnenuntergänge am Rheinufer - vereint beim Pinot and Rock Festival Anfang Juli in Breisach. Auf der Bühne stehen nicht nur Weltstars, sondern auch Lokalmatadore. Hier gibt's alle Infos!

Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) feiert Festival-Premiere: Beim Pinot and Rock Festival vom 4. bis zum 7. Juli soll Live-Musik auf Genuss treffen. Stars wie Alice Cooper, die Fantastischen Vier, Peter Fox, die Scorpions oder Sarah Connor spielen auf der Hauptbühne. Kleinere Acts nehmen die sogenannte Kaiserstuhlbühne ein: zum Beispiel Black Sea Dahu, Sarah Bugar oder die Winzerkapelle Oberbergen.

Zur Musik werden auf dem viertägigen Festival edle Tropfen aus der Region gereicht, in einem festivaleigenen Weindorf. Verpflegung gibt es an vielen Foodtrucks – ganz nach Gusto des Ideengebers Fritz Keller. Der ehemalige SC-Präsident und Gastronom hatte schon lange von dem Festival geträumt: "I had a dream, kann man sagen, Weingenuss und Kultur, das sind Dinge, die das Herz erwärmen."

Hip Hop, Pop und Rock - Hauptsache tanzbar! Am Donnerstag (4.7.) legt Peter Fox los. Als Solo-Musiker hat er mit Stadtaffe eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Alben veröffentlicht. Nach 15 Jahren kam er 2023 mit seinem neuen Album Love Songs zurück. Mitreißende Beats und musikalische Trainingseinheiten für Bauch, Beine, Po servieren dann am Freitag (5.7.) die Fantastischen Vier. Seit über 35 Jahren stehen Smudo, Michi Beck, Thomas D und Andy Ypsilon auf der Bühne. Vorher heizt Milky Chance ein – eine der international erfolgreichsten deutschen Bands. Am Samstag (6.7.) lassen Rocklegenden wie die Scorpions oder Alice Cooper ihre Gitarren vibrieren. Am vierten Festival-Tag (7.7.) wird es nochmal poppig - mit Sarah Connor, Nico Santos und Joris.

Auch Suzi Quatro kommt zum Pinot and Rock nach Breisach: Die Ikone aus den USA spielt am 6.7. auf der Badenbühne. SWR

Zwei Bühnen, vier Tage, mehr als 30 Bands: Am Samstag sind nur noch wenige Restkarten erhältlich, und das für 119,90 Euro – der Festival-Tag ist nahezu ausverkauft. Für Donnerstag (4.7.) und Freitag (5.7.) gibt es noch ausreichend Tickets ab 99,90 Euro. Auch für den Sonntag (7.7.) sind Karten ab 79,90 Euro verfügbar. Diese können ebenfalls an der Tageskasse des Festivals erworben werden. Hier geht es direkt zu den Tickets.

Das Festival-Gelände öffnet seine Tore am Donnerstag (4.7.) von 15 Uhr bis Mitternacht. Am Freitag (5.7.) können Besucher von 15 bis 1 Uhr nachts feiern, am Samstag (6.7.) von 13 bis 1 Uhr und am Sonntag (7.7.) von 11 bis 23 Uhr. Wann welche Band spielt, ist im Timetable zu sehen. Das Besondere: Alle Headliner spielen eine vollständige Konzertshow von 90 Minuten.

Wer ein Festival-Ticket hat, kann am Veranstaltungstag kostenlos die Busse und Bahnen im RVF-Verbundgebiet für die Hin- und Rückfahrt nutzen. Die Breisgau-S-Bahn fährt im Halbstundentakt, Sonderzüge sind auch im Einsatz. Vom Breisacher Bahnhof bis zum Festivalgelände sind es etwa zehn Minuten zu Fuß. Wer sich den kurzen Spaziergang vom Bahnhof zum Festival sparen möchte, kann für einen Euro in bar die Bimmelbahn nehmen.

Wer mit dem Auto anreist, kann vorab auf der Pinot-and-Rock-Website ein Parkticket (15 Euro pro Tag) für einen Festival-Parkplatz erwerben. Autofahrerinnen und Autofahrern stehen entlang der L104 insgesamt 2.600 Parkplätze zur Verfügung. Die Parkplätze öffnen eine Stunde vor dem Einlass auf das Gelände und müssen spätestens zwei Stunden nach der Schließung des Geländes geräumt werden. Fahrradfahrer finden ausreichend Stellplätze direkt beim Festival-Gelände. Wohnmobile können begrenzt, aber kostenlos auf dem Parkplatz des Waldstadions abgestellt werden. Auf dem Gelände von Pinot and Rock gibt es keine Stellplätze für Wohnmobile.

Einen klassischen Festival-Campingplatz gibt es beim Pinot and Rock Festival nicht, es gibt aber in der Umgebung Möglichkeiten, das Zeltplatz-Feeling eines Festivals zu erleben oder auch in Hotels zu übernachten, zum Beispiel beim Kaiserstuhl Camping in Ihringen oder beim Müller-See Camping in Riegel (beide Kreis Breisgau-Hochschwarzwald).

Wer die Spiele der EM nicht verpassen möchte, hat am 5. und 6.7. die Gelegenheit, alle Viertelfinals beim Public Viewing in einer eigens errichteten Fanzone zu verfolgen. An allen Festival-Tagen werden zudem Talkrunden mit Fußballexperten aus einem Mini-EM-Studio auf LED-Screens im öffentlichen Bereich der Kaiserstuhlbühne übertragen.