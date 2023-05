450 Meter Nervenkitzel: Viele Ausflügler haben am langen Pfingstwochenende zum ersten Mal die neue Hängebrücke in Todtnauberg getestet. Lohnt sich die Anreise? Ein Stimmungscheck.

Die "Blackforestline" in Todtnauberg (Landkreis Lörrach) ist eines der spektakulärsten Bauprojekte im Schwarzwald. 120 Meter ragt die Hängebrücke über den Todtnauer Wasserfällen. Seit diesem Pfingstwochenende hat sie für Besucherinnen und Besucher zum ersten Mal geöffnet. Was sagen die Gäste zur neuen Attraktion in schwindelerregender Höhe im Schwarzwald?

Viele Ausflügler haben am langen Pfingstwochenende die neue Hängebrücke in Todtnauberg getestet. SWR Damián Correa Koufen

Hängebrücke: Gut besucht, aber nicht überfüllt

Tag 3 nach der Eröffnung der Hängebrücke: Für einen sonnigen Pfingstmontag könnte es voller sein. Freie Parkplätze gibt es am Vormittag etwas weiter oben an der Straße noch einige – das befürchtete Verkehrschaos ist ausgeblieben. Viele Besucherinnen und Besucher haben in dem schattigen Bierzelt vor der Brücke Platz genommen. Es gibt Bier und Bratwurst. Die Stimmung ist gut. Manuela Karb ist aus Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit ihrem Ehemann angereist. Sie ist voller Vorfreude: "Das Wetter macht mit und dann haben wir gesagt, es ist bestimmt auch eindrucksvoll, wenn man den Wasserfall von oben sehen kann." Nils Lotz, Maschinenbauer aus Ballrechten-Dottingen, hat extra zwei leistungsstarke Kameras mitgebracht. Ihn begeistert das Bauwerk mit den Stahlketten: "Die Technik ist faszinierend, wie viel Leistung und Überlegung da drinnen steckt."

Von der Hängebrücke hat man einen tollen Ausblick in den Schwarzwald. SWR

Unter den Besuchern: viele Familien und ausländische Touristen

Die meisten Besucherinnen und Besucher am langen Pfingstwochenende sind Familien mit Kindern. Viele Gäste sind aus Frankreich und der Schweiz gekommen, der Anteil ausländischer Touristen ist hoch. Einige besuchen danach noch die Todtnauer Wasserfälle, der Zutritt ist im Eintrittspreis für die Brücke inbegriffen (12 Euro für Erwachsene). Die Resonanz auf die neue Attraktion: überwiegend positiv. Die Höhe und das teils heftige Schwanken scheinen viele Besucher kaum zu stören: "Ich werde es auf jeden Fall weiterempfehlen, aber ich finde 12 Euro schon ein bisschen teuer", so das Urteil eines Besuchers. Eine Andere meint: "Es ist der Hammer, genial, die Höhe, die Aussicht, das Feeling. Das ist richtig cool! So was, hier bei uns im Schwarzwald!"