Neue Gemeinschaftsschulen in Freiburg?

Das ist ungewöhnlich in Baden-Württemberg: Zwei Realschulen in Freiburg wollen Gemeinschaftsschulen werden. Am Dienstag entscheidet der Gemeinderat. Was sind Gründe und Vorteile?

Gemeinschaftsschule statt Realschule: Gleich zwei Schulen in Freiburg wollen einen neuen Weg einschlagen: die Wentzinger Realschule im Stadtteil Mooswald und die Emil-Thoma-Realschule in der Wiehre. Die Stadtverwaltung unterstützt den Plan. Fehlt noch das grüne Licht des Freiburger Gemeinderats, der an diesem Dienstag darüber entscheiden wird. In zwei Jahren könnten die Schulen mit dem neuen Konzept an den Start gehen.