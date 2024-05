Microsoft spricht von seiner bislang größten Investition in Frankreich. Im Rahmen der vier-Milliarden-Euro-Investition will Microsoft seine Datenzentren in Marseille und Paris erweitern und ein neues in Mulhouse im Elsass bauen. Microsoft investiert seit Monaten unter anderem in Künstliche Intelligenz. Für Deutschland hatte der Konzern im Februar eine ähnlich hohe Investition angekündigt. Der US-Onlineversandhändler Amazon will in Frankreich mehr als eine Milliarde Euro investieren und 3.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Auch Vertreter anderer Unternehmen hatten vor dem heutigen Treffen mit Präsident Emmanuel Macron hohe Investitionen angekündigt.