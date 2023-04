Freiburg ist mit der ukrainischen Partnerstadt Lwiw eng verbunden. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist die Anteilnahme groß und nicht nur die Stadt Freiburg, sondern auch viele Freiburgerinnen und Freiburger unterstützen, wo sie können. Die Reporterinnen Charlotte Schönberger und Chris Libuda vom SWR Studio Freiburg sind für uns nach Lwiw gereist, in den Westen der Ukraine. Sie sprechen mit den Menschen vor Ort, fragen, wie es ihnen heute geht und schauen, wo die vielen Spenden angekommen sind.

14:45 Uhr Das orthodoxe Osterfest naht Die Menschen, die geduldig am Grenzübertritt auf die Passkontrolle warten, haben Geschenke dabei: Lebensmittel, Süßigkeiten, Spielzeug. Eine junge Ukrainerin, sie lebt derzeit in Großbritannien, erzählt uns, dass sie zum ersten Mal seit Kriegsbeginn ihre Familie in Kiew wiedersieht. Sie wirkt angespannt, ihr Partner nimmt ihre Hand. Die orthodoxen Christen feiern Ostern dieses Jahr eine Woche später als wir - ein großes Familienfest. Wir spüren die Stimmung zwischen Freude und Sorge - aber viele wollen es sich in diesem zweiten Jahr des Krieges auf keinen Fall nehmen lassen, ihre Verwandten zu besuchen. AUTOR/IN Charlotte Schönberger, Chris Libuda

12:26 Uhr Unser Reiseplan SWR-Reporterinnen Charlotte Schönberger (links) und Chris Libuda (rechts) an der polnisch-ukrainischen Grenze. SWR Auch Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn macht sich diese Tage auf die Reise in die Partnerstadt. Ihn werden wir treffen und auch den Oberbürgemeister von Lwiw, Andriy Moskalenko. Wir haben uns mit einer Stadtführerin verabredet. Olha Sydor hat in Freiburg studiert und wird uns ihre schöne und einst bei Touristinnen und Touristen so beliebte Stadt zeigen. Aber wir werden auch bei Luftalarm schnell reagieren müssen und den Weg zum nächstgelegenen Bunker finden. Wir werden erleben, wie die Menschen um ihre toten Soldatinnen und Soldaten trauen, jeden Tag gibt es einen Trauermarsch in der Stadt. Wir werden mit vielen Menschen sprechen, wie sie den Krieg in ihrem Land erleben und wie unsere Hilfe ankommt. Vor allem interessiert uns das „Unbroken-Center“ in Lwiw. Das größte Krankenhaus für Kriegsverletzte in der Ukraine, das mit Freiburger Unterstützung aufgebaut wurde. Wir erzählen die Geschichte des Vereins „Lahr hilft“ und begleiten den Transport von Material in die Kleinstadt Kalusch, südlich von Lwiw. AUTOR/IN Charlotte Schönberger, Chris Libuda