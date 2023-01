Die "Internationale Kulturbörse" findet ab Sonntag in der Messe Freiburg statt. Sie zieht seit Jahren Künstler, Veranstalter, Agenten und Produzenten an. Darum ist sie so beliebt.

Nach zwei Jahren Pause lädt die Fachmesse "Internationale Kulturbörse" (IKF) wieder nach Freiburg ein. In den Freiburger Messehallen haben Künstlerinnen und Künstler aller Sparten und Genres vom 22. bis 25. Januar die Möglichkeit sich einem Fachpublikum zu präsentieren und viele Kontakte zu knüpfen. Die IKF hat sich nach bescheidenen Anfängen am Seepark (Freiburg) zur bedeutendsten Fachmesse im deutschsprachigen Raum gemausert. So gilt Freiburg seit 1989 als Mekka für Kultur- und Eventveranstalter.

Carola Mohr, Projektleiterin der "Internationale Kulturbörse" (IKF). SWR

Nach zwei Jahren Coronapause wieder in Freiburger Messe

Nach zwei Corona-Jahren bietet das Forum für Bühnenproduktionen, Musik und Events Profis, die über ihre Arbeit miteinander in Verbindung stehen, endlich wieder die Möglichkeit, sich live vor Ort zu treffen und nicht über ein elektronisches Medium. Den Auftakt bildet die traditionelle Opening-Gala am Sonntagabend. Von Montag bis Mittwoch präsentieren dann über 300 Ausstellerinnen und Aussteller aus 20 Ländern sowie 500 Künstlerinnen und Künstler einen im deutschsprachigen Raum konkurrenzlosen Überblick über die Trends und Tendenzen in der Szene.

Von Clowns über Stelzenläufer bis Stepptänzer

Bei dem Klassentreffen der Kleinkünstler tummeln sich in den Messehallen seltsam verkleidete Wesen, die mit allen Mitteln versuchen die Blicke auf sich zu ziehen, seien es Akrobaten, Clowns, Stelzenläufer, Zauberkünstler oder Stepptänzer. Die meisten Künstler haben einen Messestand gemietet, wo sie zusammen mit ihren Agenten versuchen ihr Business anzukurbeln. Andere genießen das Privileg einen der 125 Kurz- Auftritte ergattert zu haben. Dafür ausgewählt hat sie eine Jury mit Fachleuten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für die Auftritte in den Bereichen Darstellende Kunst, Musik und Straßentheater stehen vier Bühnen zur Verfügung.

Am Samstag wurde die Kulturbörse noch aufgebaut. SWR

So funktioniert das Messe-Konzept in Freiburg

Und so funktioniert das Geschäft, bei dem sich alle finanziell beteiligen müssen: Die Messe Freiburg bieten das Forum für Begegnungen und Austausch an, Zuschauer und Fach-Besucher zahlen Eintritt, die Agenturen Standmiete und die Künstler für einen der begehrten Kurz-Auftritte 330 Euro. Dadurch erhalten sie die Chance im besten Fall in einem Saal vor 700 Veranstaltern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu spielen. Wenn der Auftritt gut läuft, kann sich ein Künstler, eine Band oder Straßentheatergruppe bis zu zwei Jahren Marketingarbeit größtenteils ersparen. Das ist auf einem anderen Weg nie und nimmer mit 330 Euro möglich, so die Veranstalter.

"Vielfalt ist ein großes Alleinstellungsmerkmal der Kulturbörse Freiburg

Fachmesse bietet auch Kurse zum Mitmachen

Parallel zur Fachmesse gibt es im "Forum Wissen" Workshops, Seminare und Vorträge zu Themen und Fragestellungen der Kultur- und Eventbranche. Zum Beispiel gibt’s einen Crash Kurs zur "Künstler Fairsicherung" oder einen Vortrag "Fundraising leicht gemacht – wie finde ich Unterstützung für mein Kulturprojekt bei Förderstiftungen?" Für Carola Mohr, Projektleiterin der IKF, nach zweijähriger Live-Pause herrscht bei allen Beteiligten große Vorfreude. Schließlich konnte die 33. Kulturbörse vor zwei Jahren Corona bedingt nur digital stattfinden, im Vorjahr musste die 34. Ausgabe kurzfristig abgesagt werden.