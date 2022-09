8.000 bei Klimastreik in Freiburg erwartet

per Mail teilen

Für Freitag hat die Aktivistengruppe Fridays for Future erneut zum Klimastreik aufgerufen. Veranstalter und Polizei rechnen mit rund 8.000 Demonstrierenden.

Vor der Demonstration am Vormittag sollen auch Schulen gestürmt werden. Fridays For Future Freiburg hat Sternmärsche aus den Stadtteilen in die Innenstadt angekündigt. Um 11 Uhr beginnt dann die Demonstration auf dem Platz der Alten Synagoge. Von dort startet um 12 Uhr der Protestzug durch die Freiburger Fußgängerzone und über den Hauptbahnhof wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Sozialverträgliche Energiewende gefordert

Der globale Klima-Streik steht unter dem Motto "People not Profit". Damit fordern die Klimaschützer eine sozialgerechte Energiewende, die von der Bundesregierung unterstützt wird. Diese soll nicht länger Investitionen in fossile Energieträger unterstützen, heißt es. Stattdessen soll Betroffenen der Klimakrise sowohl in Deutschland als auch international finanzieller Ausgleich zukommen.

Verkehrsbehinderungen erwartet

Wegen der Kundgebung rechnet die Stadt Freiburg ab 11 Uhr mit massiven Einschränkungen des Stadtbahnverkehrs auf allen Linien. Während des Demonstrationszuges durch die Innenstadt müssen die Straßenbahnlinien zeitweise unterbrochen werden. Auch Autofahrer müssen rund um die Altstadt mit Behinderungen rechnen. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet.