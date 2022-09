Nachhaltigkeitstage werben für mehr Klimaschutz

Klimafreundlich kochen, für fahrradgerechte Städte demonstrieren, Saatgut in der Bücherei leihen - die Aktionstage vom 23. bis 26.9. sollen Lust machen auf mehr Nachhaltigkeit.

Die Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg sind eine Initiative der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg unter Federführung des Umweltministeriums. Ziel ist, nachhaltiges Handeln verständlich, sichtbar und erlebbar zu machen. Egal ob Privatperson, Verein, Unternehmen, Schule oder Kommune - alle können sich beteiligen. Schwerpunktthema ist in diesem Jahr der Klimaschutz.

Was ist los in meiner Region?

Auf der Website des Nachhaltigkeitsnetzwerks Baden-Württemberg kann jede und jeder neue Aktionen eintragen oder nach guten Ideen in der eigenen Wohngegend suchen. Einen Überblick über Aktionen in ganz Deutschland gibt es hier. Das Angebot auch über das Wochenende hinaus ist vielfältig: In Stuttgart kann man zum Beispiel bei einer besonderen Stadtführung erfahren, was Geld mit Nachhaltigkeit zu tun hat. In Karlsruhe können sich Interessierte ein Messgerät leihen, um mal den Energieverbrauch der Geräte zu Hause zu prüfen. In Kirchheim im Kreis Esslingen gibt es eine Upcycling-Werkstatt. Am Feldberg im Schwarzwald führt der Förster durch urwaldähnliche Bannwälder.

Sich selbst überlassener Wald am Feldberg im Schwarzwald IMAGO IMAGO / imagebroker

Passend zum Themenschwerpunkt Klimaschutz haben auch die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future ihre Demos auf der Aktions-Website eingetragen.

Auf die Straße für mehr Nachhaltigkeit

Unter dem Motto #PeopleNotProfit ruft Fridays for Future für Freitag, den 23.9., weltweit zum Klimastreik auf, auch in zahlreichen Städten in Baden-Württemberg, etwa in Tübingen, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm und Friedrichshafen. Konzerninteressen dürften nicht länger über Menschenleben gestellt werden, so die Forderung. Am Wochenende gibt es in vielen Städten im Land auch Fahrrad-Demos, darunter in Freiburg, Mannheim, Sigmaringen und Schwäbisch Hall. Die sogenannte Kidical Mass Bewegung hat nach eigenen Angaben die Vision, dass sich alle Kinder und Jugendlichen sicher und selbständig mit dem Fahrrad und zu Fuß bewegen können.

Die Kidical Mass Fahrrad-Demos wollen Kindern eine Stimme im Verkehr geben. IMAGO IMAGO / KS-Images.de

Trampen mit dem Mitfahrbänkle

Sechs Gemeinden im Landkreis Göppingen stellen im Internet ihre Mitfahrbänkle vor. Sie sind als Ergänzung zum Busverkehr gedacht. Wer auf der Bank sitzt, macht deutlich "Ich möchte mitgenommen werden." - eine moderne Form des Trampens mit eigener Haltestelle. Fahrer und Fahrgäste können sich auch über die sozialen Medien verabreden. Mitfahrbänkle gibt es zum Beispiel auch in Plochingen im Kreis Esslingen, in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis, in verschiedenen Gemeinden der Landkreise Rottweil und Tuttlingen und im Ostalbkreis.

Saatgut aus der Bücherei für mehr Pflanzenvielfalt in der Stadt

In der Stadtbücherei Metzingen im Landkreis Reutlingen können Interessierte Saatgut ausleihen. Sie säen, ernten und vermehren Früchte und Samen. Die Samen gehen zurück an die Bücherei und können im folgenden Jahr neu ausgeliehen werden. Außerdem informiert die Bücherei über Vorzucht, Pflege und Vermehrung, Ernte und Aufbewahrung von Saatgut. Ein ähnliches Angebot hat auch die Stadtbibliothek Stuttgart.

Klimafreundlich kochen und Klimagase sparen

Rezept-Postkarten helfen beim klimafreundlichen Kochen. Ein Vorschlag: Nudeln mit regionalem Kürbis. Das Klima-Sparbüchle der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg gibt Tipps, was jede und jeder einzelne tun kann, um Treibhausgase zu sparen, zum Beispiel bei Reisen erst ab 1.000 Kilometer Entfernung das Flugzeug nehmen.

Nachhaltiges Engagement in ganz Deutschland

Die Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg finden im Zeitraum der Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit statt, die vom Rat für Nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen wurden und dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum feiern. Innerhalb eines Jahrzehnts gab es in Deutschland mehr als 17.000 Aktionen für eine nachhaltigere Welt. Im vergangenen Jahr war Baden-Württemberg mit rund 2.200 Aktionen bundesweit Spitze.