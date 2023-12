Die Hürden für einen Anspruch gegen den Hersteller eines Impfstoffes wegen eines vermeintlichen Impfschadens sind generell sehr hoch. Das Landgericht Rottweil hat die Voraussetzungen hier als nicht erfüllt angesehen. Viele Experten hatten das schon vorab so erwartet.

Wann müssen Arzneimittelhersteller haften?

Das Arzneimittelgesetz sagt, dass Hersteller von Arzneimitteln in zwei Fällen haften müssen: 1. Wenn das betreffende Arzneimittel bei bestimmungsgemäßem Gebrauch schädliche Wirkungen hat, die über ein nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft vertretbares Maß hinausgehen. Man spricht dabei von einem sogenannten negativen Nutzen-Risiko-Verhältnis. 2. Wenn der Schaden infolge einer nicht den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft entsprechenden Kennzeichnung, Fachinformation oder Gebrauchsinformation eingetreten ist.

Abwägung mit Nutzen für Allgemeinheit

Zu beiden Voraussetzungen sah die Kammer am Landgericht Rottweil keinen ausreichenden Vortrag des Klägers. Dazu muss man wissen, dass beim Nutzen-Risiko-Verhältnis abgewogen wird: Die Hersteller müssen nur dann Schmerzensgeld zahlen, wenn die Risiken für den Einzelnen verglichen mit den Nutzen des Impfstoffs für alle nicht mehr vertretbar sind. Wenn also, vereinfacht gesagt, das betreffende Arzneimittel überhaupt nicht hätte zugelassen werden dürfen. Heruntergebrochen auf die Corona-Pandemie lautet die Frage also: Waren die Nebenwirkungen und andere massiv schädliche Impfwirkungen für den Einzelnen hinnehmbar, um der Allgemeinheit die Nutzen der Impfung zu ermöglichen? Die EU habe diese Frage im Zulassungsverfahren mit "ja" beantwortet, so das Landgericht Rottweil. Und der Kläger habe nichts vorgetragen, was das Gericht vom Gegenteil überzeugt hätte.