Aber bitte mit Sahne - und viel Kirschwasser! Isländerinnen backen Schwarzwälder Kirschtorte

Was machen 60 Isländerinnen und ihre Partner auf einer Chorreise durch den Schwarzwald? Sie lernen, Schwarzwälder Kirschtorte zu backen! Was nicht fehlen darf: das Kirschwasser. Denn Isländer sind trinkfest.

Backen mit Sahne, Kirschen und Kirschwasser - die Schwarzwälder Kirschtorte ist ein Klassiker, dessen Rezept seit mehr als einem Jahrhundert überliefert wird. An der Volkshochschule in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) haben Isländerinnen und Isländer nun gelernt, wie man das Kulturgut in Tortenform richtig zubereitet.

Konditoren aus Region zeigen ihre Backkunst

Ein süßes Highlight auf der Tour durch den Schwarzwald: 60 Isländerinnen und ihre Partner sind mit ihrem Frauenchor "Freyjukórinn í Borgarfiri" auf Chorreise durch den Schwarzwald. Einer der Höhepunkte der Reise ist das Schwarzwälder Kirschtorten-Seminar an der Volkshochschule Villingen-Schwenningen. Zwei Konditoren aus der Region zeigen den Gästen, welche Zutaten es braucht und wie man daraus die berühmte Schwarzwälder Kirschtorte zaubert.

Die Konditormeister Lothar Machmüller (links) und Frank Singer machen etwas mehr Kirschwasser in die Torte als sonst. SWR

Aber bitte mit Sahne - und viel Kirschwasser

Die Zutat, die die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist leicht zu erkennen: das Kirschwasser. Konditormeister Frank Singer erklärt: "Es gibt keine Regelung, wie viel Kirschwasser in die Torte kommt, man muss das Kirschwasser aber beim Essen schmecken." Sein Kollege Konditormeister Lothar Machmüller ergänzt mit einem Augenzwinkern: "Wir haben gehört, die Isländer sind trinkfest. Deshalb haben wir etwas mehr als sonst reingemacht".

Isländerinnen beweisen Backtalent

Auch wenn die Konditormeister den Weg weisen, packen die Isländerinnen und Isländer tatkräftig mit an. Sie verstreichen Kirschwasser auf dem Tortenboden, verteilen die Sahne gleichmäßig in der Zwischenschicht und raspeln am Ende die Schokolade als Dekoration. Frank Singer ist zufrieden mit seinen neuen Aushilfen: "Wir haben ja sowieso Fachkräftemangel, sie können direkt bei uns anfangen."

Eine der Herausforderungen beim Backen einer Schwarzwälder-Kirschtorte: die Schokolade gleichmäßig zu verteilen. SWR

Kostprobe und Klagen über zu wenig Kirschwasser

Die Gruppe wartet geduldig, bis die Torten endlich aus dem Ofen kommen. Doch dann müssen sie noch eine Stunde kühlen - eine Geduldsprobe. Zum Glück haben die Konditormeister vorgesorgt: Zwei Schwarzwälder Kirschtorten stehen bereits zur Verkostung bereit. Der Raum füllt sich mit genüsslicher Stille, als die berühmte Torte aus dem Schwarzwald probiert wird. Über die Menge an Kirschwasser gibt es unterschiedliche Meinungen. Einige wünschen sich mehr davon, während eine junge Frau es am liebsten pur aus einem Glas genießen würde.

Glückliche Gesichter: Endlich ist die Schwarzwälder Kirschtorte bereit zum Probieren. SWR

Isländerinnen bedanken sich mit Lied

Egal ob Schnaps im Glas oder in der Torte - alle haben sicher wieder in den Bus gefunden. Vor der Abfahrt bedanken sich die Isländerinnen mit zwei traditionellen Liedern. Schließlich sind sie auf Chorreise. Die beiden Konditormeister freuen sich: "Ein so schönes Dankeschön haben wir bisher noch nie bekommen."