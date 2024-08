In Freiburg suchen derzeit viele Menschen Abkühlung in der Dreisam. Wer bei den hohen Temperaturen zurückbleibt, wird vom Hitzebus des Deutschen Roten Kreuz (DRK) versorgt.

Analog zum Kältebus im Winter bietet Freiburg auch einen Hitzebus im Sommer. Das Angebot richtet sich besonders an Menschen, die ihren Alltag überwiegend auf der Straße verbringen und sich keine Abkühlung in klimatisierten Räumen suchen können. Eine kleine Gruppe von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zieht bei über 33 Grad durch die Freiburger Innenstadt, um Menschen auf der Straße mit dem Nötigsten zu versorgen. Sie verteilen zahlreiche Wasserflaschen, Sonnencreme sowie Kopfbedeckungen und achten insbesondere auf Menschen, die dehydriert sein könnten.

Hitzebus schon zehn Mal unterwegs gewesen

Kerstin Rießland vom Deutschen Roten Kreuz organisiert das Projekt. Am Dienstag waren die Ehrenamtlichen zum zehnten Mal in der Freiburger Innenstadt unterwegs. Gestartet ist der Hitzebus am Platz der Alten Synagoge. "Da trifft man die erste Gruppe", sagt Rießland. Obdachlose würden schon auf den Hitzebus warten und kommen gleich, wenn er angefahren kommt.

Mit einem Bollerwagen gehen die Ehrenamtlichen weiter in die Innenstadt. Nur so kommen sie in Freiburgs Fußgängerzone. Sobald sie eine Gruppe sehen, fragen sie, ob einige von Ihnen etwas bräuchten. Aber Kerstin Rießland und ihre Helfer kennen die meisten Obdachlosen hier schon und wissen, wo sie zu finden sind.

Kerstin Rießland des DRK-Hitzebus zieht mit einem weiteren Helfer Trinkflaschen und Sonnencreme in einem Bollerwagen durch die Freiburger Innenstadt, damit sie sie bei der Hitze verteilen kann. SWR

Hitzebus kommt gut an

Die Obdachlosen seien froh, dass es den Hitzebus gibt. "Ohne wären wir ganz schön augeschmissen", sagt Björn, der auf der Straße lebt. "Viele von uns kippen bei der Hitze um - auch die Hunde", so Basti. Er hätte sich einen Hitzebus auch schon früher gewünscht.

Wasserflaschen mit Kohlensäure kommen am besten an

Am höchsten ist die Nachfrage nach Wasserflaschen mit Kohlensäure. Die können sich die Menschen an öffentlichen Trinkwasserbrunnen in der Stadt wieder auffüllen. Pascal, der auch auf der Straße lebt, findet ein solches Projekt wichtig. Manchmal könne man sich zu einem Zeitpunkt nicht das leisten, was man brauche, sagt er.

SC Freiburg hat Käppis gespendet

Das Projekt finanziert sich durch Spenden. So hat hat etwa der SC Freiburg 100 Mützen mit SC-Logo gespendet. Auch das freue die Menschen, berichtet Rießland. Eingeführt wurde der Hitzebus von der Stadtverwaltung zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz. Insgesamt rechnen die Helferinnen und Helfer mit 25 Einsatztagen über den gesamten Sommer.