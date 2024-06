per Mail teilen

Der 23-Jährige, der am Mittwoch nahe einer Schule in Kehl zwei Schülerinnen mit einer Waffe bedroht haben soll, sitzt im Gefängnis. Er soll die beiden verletzt haben.

Nachdem er am Mittwoch zwei Schülerinnen in Kehl (Ortenaukreis) mit einer Waffe bedroht und beraubt haben soll, wird gegen einen 23-jährigen Mann wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung ermittelt. Er sitzt in Haft.

Dem Mann wird vorgeworfen, die beiden 18 und 22 Jahre alten Schülerinnen zuvor verletzt zu haben. Der mutmaßliche Täter und die Frauen kannten sich nach Polizeiangaben offenbar. Außerdem soll er ihnen ein Handy und Bargeld abgenommen haben. Nach Angaben der Polizei hat der 23-Jährige in der Vergangenheit bereits ein ähnliches Delikt begangen. Die Staatsanwaltschaft hatte deshalb einen Haftbefehl beantragt, das Offenburger Amtsgericht ist dem nachgekommen.

Die Polizei war am Mittwoch mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen. Das Gelände in Kehl, auf dem mehrere Schulen sind, wurde weiträumig abgesperrt. Die Schülerinnen und Schüler blieben zunächst in ihren Klassenräumen. Der 23-Jährige konnte eine Stunde nach der Tat widerstandslos festgenommen werden.