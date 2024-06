Kehl: 23-Jähriger soll Schülerin mit Waffe bedroht haben

Bei einer Berufsschule in Kehl soll ein junger Mann eine Schülerin mit einer Waffe bedroht haben. Nach größerer Fahndung wurde der 23-jährige mutmaßliche Angreifer vorläufig festgenommen.

Am späten Mittwochvormittag soll ein junger Mann in der Umgebung einer Berufsschule in Kehl (Ortenaukreis) eine Schülerin mit einer Waffe bedroht haben. Inzwischen konnte nach kurzer Fahndung ein 23-jähriger Verdächtiger kontrolliert und vorläufig festgenommen werden. Er leistete keinerlei Widerstand. Unmittelbar nach der Tat war bei der Polizei Alarm ausgelöst worden, es kam zu einem Großeinsatz.

Bedrohte Schülerin unverletzt

Nach SWR-Informationen ist die Schülerin unverletzt. Das teilte die Kehler Polizei mit. Ihr zufolge besteht aktuell auch keine Gefahr. Die Beamten waren von Zeugen informiert worden, die Lage war erst einmal unklar. Durch Ermittlungen im Umfeld der bedrohten Schülerin kamen die Polizisten dann auf den 23-Jährigen. Der junge Mann war kurz nach dem Vorfall zunächst geflohen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Ob der Verdächtige auch Schüler an der Berufsschule ist, war zunächst unklar. Die Sicherheitsüberprüfungen an der Schule dauern an. Die Ermittlungen werden weiter gehen. Unter anderem soll geklärt werden, was genau passiert ist. Und auch welches Motiv zu der Bedrohung des Mädchens geführt hatte.

Zahlreiche Polizeikräfte waren bei der Bedrohungslage an einer Kehler Berufsschule im Einsatz. Einsatzreport24

Eltern können Kinder abholen

Für die Eltern der im Umfeld betroffenen Schulen wurde an einer Realschule eine Abholmöglichkeit für ihre Kinder eingerichtet. Die Schülerinnen und Schüler werden klassenweise aus den Schulen entlassen und können von den Eltern an der Sammelstelle abgeholt werden. Kinder aus der Grundschule und dem Kindergarten könnten direkt dort abgeholt werden, teilte die Offenburger Polizei mit.