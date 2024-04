Angriff im Elsass: 14-jährige Schülerin nach Herzstillstand tot

Ein Angreifer geht im Elsass mit einem Messer auf zwei Mädchen los. Die beiden werden leicht verletzt. Eine andere Schülerin erleidet kurz darauf einen Herzstillstand und stirbt.

Ein offenbar psychisch kranker Mann hatte am Donnerstag nahe einer Grundschule in Souffelweyersheim nördlich von Straßburg zwei sechs und elf Jahre alte Mädchen mit einem Messer angegriffen. Die beiden erlitten nur leichte Verletzungen. Allerdings führte die anschließende Abriegelung der benachbarten Oberschule bei einem 14-jährigen Mädchen zu einem Herzstillstand.

Tatmotive noch unklar

Nach Angaben des Schulleiters wurde der 14-jährigen Schülerin zwar schnell geholfen und Rettungskräfte waren ebenfalls schnell vor Ort, dennoch verstarb sie am späten Nachmittag. Die Schülerin geriet offenbar in eine extreme Stresssituation, was zu einem Herzstillstand führte. Die genauen Umstände werden derzeit von der Staatsanwaltschaft untersucht. Der 30-jährige Mann, der die Mädchen am Hals angegriffen hatte, wurde festgenommen. Die Motive für den Angriff sind noch unklar. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gibt es laut Staatsanwaltschaft nicht.