In einer Flüchtlingsunterkunft in Wehr soll ein Bewohner einen Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdiensts attackiert haben. Die Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl beantragt.

Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr soll ein junger Mann in der Gemeinschaftsunterkunft in Wehr (Landkreis Waldshut) einen Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts mit einem Messer angegriffen haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen mit.

Tatverdächtiger war zuvor von Sicherheitsmitarbeiter ermahnt worden

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft und der Polizei Freiburg soll der 25-Jährige sich zuvor mit anderen Bewohnern in der Unterkunft gestritten haben. Zwei Sicherheitsmitarbeiter hätten den Tatverdächtigen daraufhin ermahnt. Der Mann sei anschließend in sein Zimmer gegangen. Dann sei er zurückgekehrt und habe mit einem Küchenmesser versucht, einen der Sicherheitsmitarbeiter am Hals zu verletzen. Der 43-Jährige konnte den Angriff abwehren, so die Staatsanwaltschaft, und blieb unverletzt. Der junge Angreifer habe sich leicht verletzt und wurde vorläufig festgenommen.

Gegen den Mann ermitteln die Behörden jetzt wegen versuchten Totschlags.