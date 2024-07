Beim Pinot and Rock Festival in Breisach haben rund 7.000 Fans mit den "Fantastischen Vier" gefeiert. Die EM-Pleite der Deutschen war dann schnell vergessen.

Am zweiten Tag des neuen Pinot and Rock Festival in Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben sich Fußball und Musik am Freitag Konkurrenz gemacht. Als die Deutsche Nationalelf im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft in Stuttgart gegen Spanien spielte, trat gerade die junge Band "Milky Chance" auf der großen Bühne am Rheinufer auf. "Toni Kroos an der Gitarre, Manuel Neuer am Schlagzeug", hieß es scherzhaft in den Ansagen. Und "1 zu 0 für Milky Chance".

Große Enttäuschung nach dem verlorenen Spiel

Auf großen Bildschirmen wurde das Spiel auf dem Festivalgelände übertragen. Viele Besucher waren in Deutschland-Trikots gekommen und fieberten mit. Als Spanien in der Verlängerung der Siegtreffer gelang, war die Stimmung unter den Festivalbesuchern kurzzeitig gedrückt.

Aber dann ging's rüber zur großen Bühne direkt am Rheinufer in Breisach. Ab 21 Uhr feierten Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon von den Fantastischen Vier eine Party mit dem Publikum. Auch die Stuttgarter Hip-Hopper hatten das Achtelfinale zuvor hinter der Bühne geguckt. Die Niederlage hat auch sie nicht kalt gelassen.

Ich wollte schon immer zu Fanta Vier und meine Mädels haben mich jetzt damit überrascht.

Für eine war das Konzert mit Smudo und Co. eine Premiere: Carolin aus Kehl ist von ihren sechs Freundinnen mit den Festivaltickets überrascht worden, die sieben feierten den Junggesellinnenabschied von Caro bei Pinot and Rock.

Ganz anders eine Familie aus Schliengen: Die ist schon oft bei Fanta Vier-Konzerten gewesen. "Wir haben schon immer die Fantastischen Vier gehört und unsere Kinder feiern das halt jetzt immer noch," freut sich Mama Petra mit Sohn, Tochter und Ehemann über die gute Stimmung in Breisach. Bei "Danke" und "Die Da" waren die rund 7.000 Fans dann völlig aus dem Häuschen.

Food-Influencer und Dragqueen Betty BBQ bei Pinot and Rock

Aber nicht nur die Musik steht beim neuen Festival in Breisach im Mittelpunkt: Statt üblicher Snacks und Dosenbier gibt es erlesene Weine regionaler Winzerbetriebe aus dem langstieligen Glas, und zum gut gekühlten Chardonnay dann Lachswraps, Thainudeln oder griechisches Streetfood - das ist gegrilltes Pitabrot mit frischem Gemüse und gefüllten Weinblättern. Auch Schwarzwald-Dragqueen Betty BBQ war auf dem Festival unterwegs und testete die Badisch-Kenntnisse von Besuchern und Akteuren.

Wir vermitteln den Sommer. Wir haben einen Top-Platz direkt an der Bühne. Gute Musik und Sommer.

So hatte sich das Festivalinitiator Fritz Keller vorgestellt. Der ehemalige DFB- und SC Freiburg-Präsident und Edelwinzer vom Kaiserstuhl hat sich mit Pinot and Rock einen Traum erfüllt. "Wir freuen uns und sind dankbar, dass wir so großartig aufgenommen worden sind," sagte Keller am Donnerstag, als die ersten Besucherinnen und Besucher auf das Festivalgelände in Breisach kamen.

Alice Cooper und Sarah Connor

Die Konzerte der Rocklegenden "Die Scorpions" und Alice Cooper am Samstag Abend waren mit 11.000 Menschen vorab schon fast ausverkauft. Am Sonntag kommen mit Nico Santos und Sarah Connor dann noch weitere Pop-Größen nach Breisach.