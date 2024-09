Nach verregnetem Sommer: Gute Obsternte in der Region Freiburg

per Mail teilen

Die Obsternte in der Region Freiburg ist in vollem Gange. Der Sommer war verregnet - lange Sonnenperioden selten. Dem Obst hat das nicht geschadet. Einige Sorten haben davon sogar profitiert.

Die Obstbauern in Südbaden können sich freuen: In diesem Jahr fällt die Obsternte besonders ertragreich aus. Vor allem Zwetschgen, Mirabellen und Kirschen haben von dem vielen Regen profitiert.

Die Obst-Gewinner durch den vielen Regen

Durch den Regen "haben sich die Bäume gut entwickelt", sagt Stefan Mench, Geschäftsführer des Obst- und Gemüsevertriebs Südbaden (OGS) mit Sitz in Vogtsburg im Kaiserstuhl. So wurden in diesem Jahr zum Beispiel etwa 30 bis 40 Prozent mehr Zwetschgen geerntet als im Vorjahr.

2023 hat es laut Mench beim OGS knapp 3.000 Tonnen Zwetschgen gegeben. Aktuell liegt die Erntemenge bereits bei über 4.000 Tonnen - und die Erntesaison ist noch nicht zu Ende. Durch die große Warenmenge kam es zeitweise zu einem Preisdruck. Aktuell liege der Preis von Zwetschgen unter Vorjahresniveau, "ist aber noch im Rahmen", sagt Stefan Mench.

Stefan Mench, Geschäftsführer des Obst- und Gemüsevertriebs Südbaden:

Obstbäumen tragen mehr Früchte

Ausschlaggebend für die gute Ernte waren laut OGS die milden Temperaturen im Frühjahr. Es gab dadurch keine großen Fröste, die den Pflanzen hätten schaden können. Auch der Fruchtabfall nach der Blüte sei dieses Jahr sehr gering ausgefallen, sagt Stefan Mench. Dadurch tragen Zwetschgen- und Mirabellenbäume bis zu 30 Prozent mehr Früchte als im Vorjahr.

Die Obst-Verlierer der diesjährigen Saison

Durch das feuchtwarme Klima im Mai und Juni kam es bei Erdbeeren und Kirschen zu Qualitätsminderungen. Trotzdem liegt die Erntemenge von Kirschen bei dem OGS 30 Prozent über dem Vorjahrsniveau. "Bei der Sortierung gab es durch den Regen starke Ausfälle und die Qualitätsstandards konnten nicht in dem Maße eingehalten werden, wie wir es gerne gehabt hätten", sagt Mench.

Es gab weniger Erdbeeren in Freiburgs Region

Erdbeeren litten weitaus mehr unter dem Regen: Durch Schimmel- und Pilzbefall musste viel aussortiert werden. Die Erntemenge vom Vorjahr wurde in diesem Jahr nicht erreicht. Vergangenes Jahr war aber auch eine Rekordernte: 2023 gingen 2.300 Tonnen Erdbeeren beim OGS ein, dieses Jahr lag die Menge bei rund 2.000 Tonnen.

Insgesamt zieht OGS-Geschäftsführer Stefan Mench eine positive Bilanz der diesjährigen Obsternte. In den nächsten Wochen erwartet er noch die Anlieferungen von Äpfeln und Birnen von den Landwirten aus Südbaden.