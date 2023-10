Mehr als 100 Apfelsorten und 30 Birnensorten im Obstmuseum Staufen

per Mail teilen

Mehr als 100 Apfelsorten und 30 Birnensorten frisch vom Baum zeigt das Obstmuseum Staufen in diesen Tagen, dazu alte Gerätschaften wie Apfelpresse oder Obstschäler.

Martin Geng hat die letzten Äpfel des Jahres geerntet. Auf seinen Streuobstwiesen in Staufen wachsen fast 500 alte Apfelsorten. Vom Baum geht es für einige Exemplare dann in das Obstmuseum Staufen. Hier gibt es Äpfel, soweit das Auge reicht. Der rote Berlepsch, die Ananasrenette, der Käsapfel. Alte Apfelsorten – über 100 von ihnen im Obstmuseum in Staufen ausgestellt. Auch 30 Birnensorten können die Besucher hier entdecken. Das weckt bei vielen längst vergessene Erinnerungen.

"Man freut sich, wenn man die alten Äpfel wieder sieht und vor allen Dingen, dass sie erhalten werden."

Wissen über jede Apfelsorte

Landwirt Martin Geng gibt den Besuchern regelmäßig Auskunft. Mit seinem Wissen und den Geschichten zu jeder einzelnen Sorte zeigt er, wie wertvoll der Apfel ist. Bei den alten Sorten sei die Formenvielfalt und die Farbvielfalt riesig, die Geschmacksvarianten endlos, so der Landwirt. Wer die Sorten probieren will, kann einzelne Äpfel auch kaufen. Das Obstmuseum in Staufen kann noch bis Ende des Jahres immer zu den Öffnungszeiten des Hofladens besucht werden.