Die "Good News" der Woche für die Region Freiburg und Südbaden

Die Uniklinik Freiburg meldet einen Geburtenrekord und es schneit endlich im Schwarzwald. Das und mehr sind die guten Nachrichten der Woche.

Schneefall und Minustemperaturen in den Höhenlagen des Schwarzwaldes lassen auf Wintersport hoffen. Nachdem die Hänge um Weihnachten und Neujahr grün waren, hat sich inzwischen wieder eine weiße Schneeschicht gebildet. Die Lifte sollen an diesem Wochenende wieder laufen, zur Freude der Skifahrerinnen und Skifahrer. Auch die Veranstalter von Wintersport-Events zeigen sich zuversichtlich. Fest steht bereits, dass das internationale Schlittenhunderennen in Todtmoos (Kreis Waldshut) mit rund 800 Huskys wie geplant Ende Januar starten kann.

Hoffnung für Freiburger Friedrichsbau-Kino

Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn sieht Chancen für den Erhalt des Friedrichsbau-Kinos. Unter seiner Vermittlung sind am Mittwoch Kinobetreiber, die Stiftung, der das Friedrichsbau-Gebäude gehört, sowie der Stiftungsrat zusammengekommen, um über eine mögliche Zukunft des 111 Jahre alten Kinos zu beraten. Horn zufolge waren sich alle darüber einigt, dass das Kino erhalten bleiben soll. Nun soll im Laufe des Februars ein tragfähiges Konzept erarbeitet werden. Die Kinobetreiber hatten Anfang Januar aus wirtschaftlichen Gründen und wegen fehlender Mietperspektive das Aus des Freiburger Arthouse-Kinos beschlossen. In einer Online-Petition haben inzwischen schon über 33.000 Menschen gegen eine Schließung protestiert.

Fliegerbombe erfolgreich entschäft

Am Samstag konnten Experten der Kampfmittelbeseitigung einen Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg entschärfen. Es gelang ihnen, die Zünder der 500-Kilo-Bombe, die bei Bauarbeiten in der Nähe der Universitätsklinik Freiburg gefunden wurde, zu entfernen.

Die entschärfte Fliegerbombe nahe der Freiburger Uniklinik. SWR

Zuvor mussten rund 4.000 Menschen - darunter auch Patientinnen und Patienten der Uniklinik- evakuiert werden. Es war die größte Evakuierungsaktion, die es je in Freiburg gegeben hat.

Feuerwehr rettet 73-Jährigen aus der Schutter

Ein Autofahrer ist Dienstagnacht mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und in die Schutter (Ortenaukreis) gestürzt. Wegen der starken Strömung konnte sich der Mann nicht selbst befreien. Als die Einsatzkräfte anrückten, saß er noch hinter seinem Steuer. Mithilfe einer Steckleiter gelang es der Feuerwehr, den Mann aus dem eiskalten Wasser zu retten. Der stark unterkühlte 73-Jährige wurde ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht und dort versorgt.

Geburtenrekord inklusive Vierlinge

Das Universitätsklinikum in Freiburg verzeichnet für 2022 einen Geburtenrekord: In der Klinik für Frauenheilkunde sind im vergangenen Jahr 2.319 Kinder auf die Welt gekommen. Insgesamt gab es dort rund 2.200 Geburten, darunter 108 Mehrlingsgeburten. Einmal wurden sogar Vierlinge geboren. Im Jahr 2021 gab es 2.172 Geburten und 2.276 Neugeborene. Nach eigenen Angaben hat die Uniklinik damit als einzige in Baden-Württemberg einen Zuwachs an Geburten. Alle anderen würden einen Negativtrend verzeichnen.

An der Frauenklinik des Uniklinikums Freiburg wurden 2022 über 2.300 Babys geborgen. SWR Gabi Krings

Südbadische Eishockey-Teams gewinnen

Die Wölfe Freiburg haben am Dienstag in der Zweiten Deutschen Eishockeyliga mit 5 zu 2 bei den Bayreuth Tigers gewonnen. Die Freiburger belegen nunmehr Platz sieben in der Tabelle. In der Deutschen Eishockey-Liga haben die Schwenninger Wild Wings nach Penalty-Schießen am Mittwochabend Köln besiegt. Sie belegen nun Platz 12 in der Tabelle mit 15 Mannschaften.

IMAGO IMAGO / Eibner

SC Freiburg wieder mit regionalem Hauptsponsor

Der Sportclub hat mit dem Freiburger Unternehmen LeaseRad wieder einen regionalen Haupt- und Trikotsponsor. LeaseRad ist ein deutschlandweit tätiger Dienstleister, über den Unternehmen für ihre Mitarbeitenden Fahrräder leasen können. Nachdem der Sponsorvertrag mit der Freiburger Molkerei Schwarzwaldmilch ausgelaufen war, konnte der SC für die laufende Saison den britischen Online-Autohändler Cazoo als Trikotsponsor gewinnen. Dieser will sich nun aber nach Millionenverlusten aus der EU zurückgezogen.