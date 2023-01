Riesige Resonanz zur Rettung von Freiburger Kino Friedrichsbau

per Mail teilen

Eines der ältesten Kinos in Deutschland, die Friedrichsbau Lichtspiele in Freiburg, soll schließen. Doch die Menschen dort wollen ihr Traditionskino nicht kampflos aufgeben.

Vor einigen Tagen startete eine Online-Petition zum Erhalt des Friedrichsbau-Kinos in Freiburg. Inzwischen (Stand 13.01.22, 18:50 Uhr) haben schon 22.750 Menschen unterschrieben. Minütlich kommen weitere Unterstützerinnen und Unterstützer dazu.

In Freiburg ist die Schließung des preisgekrönten Programmkinos DAS Gesprächsthema schlechthin. Überall bilden sich Initiativen, den Friedrichsbau zu retten. "Wir haben uns sofort getroffen und gesagt, da müssen wir etwas machen", berichtet Hanna Lehmann von der Freiburger Bürgerstiftung.

"Das Kino hat Tradition. Es ist ein Kultkino, es ist ein Kino, das 111 Jahre besteht, und wir haben Angst, dass die Stadt langweilig wird und verödet.“

Gutscheinkampagne der Freiburger Bürgerstiftung

Die Freiburger Bürgerstiftung hat jetzt eine große Werbekampagne gestartet. Die Menschen werden aufgefordert, wieder mehr ins Kino zu gehen, andere mitzunehmen und Gutscheine zu verschenken. Die Resonanz ist groß.

OB Horn erklärt Kinorettung zur Chefsache

Auch auf politischer Ebene tut sich was. Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn hat die Kinorettung zur Chefsache erklärt und will den Kinobetreiber und die kommunale Stiftung, der das Friedrichsbaugebäude gehört, noch im Januar zu einem Gespräch ins Rathaus einladen. Als Vorsitzender des Stiftungsrats will er zwischen beiden Parteien vermitteln. Denn vor Weihnachten gab es keine Einigung, wie sich der Kinobetrieb und nötige Investitionen mit der geplanten Gebäudesanierung vereinen lassen.

Kinobetreiber überwältigt von Zuspruch

"Das ist ein Wahnsinnsrückenwind. Das Dreikönigswochenende war wie vor Corona. Da waren plötzlich alle wieder da. Es ist ein bisschen so, als hätte jemand Dornröschen wachgeküsst!“

Kinoschließung war eigentlich letzte Option

Zur Schließung hatte es laut Ammann eigentlich keine Alternative gegeben. In der Pandemiezeit seien die Zuschauerzahlen des Friedrichsbau-Kinos drastisch eingebrochen. Zu den Einnahmeausfällen sei die Energiekrise gekommen. Allein die Stromrechnung sei nun höher als die Kaltmiete. Amman müsste außerdem in neue Projektoren und eine neue Belüftungsanlage investieren – Kosten von rund einer Million Euro stehen im Raum.

Um das zu schultern, hätte Amman eine Mietperspektive von mindestens zehn Jahren gebraucht. Doch das Friedrichsbaugebäude muss dringend saniert werden. Die Eigentümerin, die Franz-Xaver- und Emma-Seiler-Stiftung, wollte den Mietvertrag deshalb nur bis maximal 2030 verlängern. Wegen all dieser Probleme hatte der Kinobetreiber deshalb die Notbremse gezogen und angekündigt, das Traditionskino nach 111 Betriebsjahren Ende März zu schließen.

Kinobetreiber schöpft neue Hoffnung

Der riesige Zuspruch der Freiburgerinnen und Freiburger bringt Kinobetreiber Ludwig Ammann nun aber wieder ins Grübeln. Er hat sich weichklopfen lassen und ist inzwischen bereit, das Kapitel Friedrichsbau doch noch einmal aufzuschlagen.

"Die Freiburger sind ein aktivistisches Völkchen, das einen klopft, bis sie einen weichgeklopft haben. Und natürlich sage ich bei so etwas nicht kategorisch Nein."

Lösung für Weiterbetrieb wird schwierig

Doch eine Lösung zu finden wird alles andere als einfach. Mit der Verlängerung des Mietvertrags allein ist es nicht getan. Die nötige Sanierung des 1906-1910 erbauten Friedrichsbau-Gebäudes, die unter anderem eine neue Haustechnik sowie Barrierefreiheit vorsieht, könnte langwierig und vor allem unkalkulierbar teuer werden. Auch hängen an dem Gebäude wohl noch erhebliche Verbindlichkeiten für Stadt und Stiftung aus vergangenen Zeiten.

Grund zur Hoffnung gibt es dennoch. Selbst die Stiftungsverwaltung als Vermieterin wünscht sich auch künftig ein Kino im Friedrichsbau. Wie sonst sollte man die Räumlichkeiten mit den schiefen Decken und Böden auch anders nutzen.