Liveblog Bomben-Entschärfung Freiburg: Evakuierung nach Plan

Bei der Uniklinik Freiburg wurde eine 500 Kilo-Weltkriegsbombe gefunden. Wir berichten über Evakuierung und Entschärfung im Blog.

Das Wichtigste in Kürze:

Am Freitagnachmittag hat nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg die Evakuierung weiter Teile der Uniklinik Freiburg und ihrer Anwohner begonnen. Die Entschärfung der 500 Kilo-Bombe ist für Samstag, 11 Uhr, geplant.

Der Evakuierungsbereich rund um den Fundort einer Weltkriegsbombe in Freiburg SWR

An der Uniklinik Freiburg sind die ersten von rund 200 Patientinnen und Patienten, darunter etliche von der Intensivstation, verlegt worden. Gebäude wie die Tumorbiologie und die Radiologie werden am Ende komplett geräumt sein. Außerdem müssen rund 4.000 Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze bis Samstagfrüh verlassen haben. Erst wenn sich niemand mehr im Umkreis von einem halben Kilometer um den Fundort aufhält, können Spezialisten des Kampfmittel-Beseitigungsdienstes die Weltkriegsbombe entschärfen. Dazu werden sie im Laufe des Samstags die Zünder des Blindgängers entfernen.

Stefan Breiter, Bürgermeister für Liegenschaften und Wohnungswesen der Stadt Freiburg, ist für den Katastrophenschutz verantwortlich. Er betont, dass aktuell keine Gefahr bestehe. Jedoch bestünde bei einer Bomben-Entschärfung immer ein Restrisiko.

Die Evakuierung von Patienten aus der Tumorbiologie der Uniklinik Freiburg hat begonnen. Sie werden ins weiter vom Gefahrenbereich entfernte Tumorzentrum verlegt.

Die Stadt Freiburg hat am Freitagvormittag die betroffenen Anwohner mit einem Schreiben über die Evakuierungsmaßnahmen informiert. Auch eine Allgemeinverfügung samt Lageplan, auf dem der Sicherheitsradius rund um den Bombenfundort dargestellt ist, wurde veröffentlicht. Die Stadt Freiburg weist ausdrücklich darauf hin, dass keine akute Gefahr drohe.

Die Tumorbiologie der Uniklinik Freiburg wird komplett geräumt, da die Bombe nur 30 Meter entfernt auf einem Nachbargrundstück gefunden wurde. Die Patientinnen und Patienten werden auf andere Stationen verlegt.

Das Gebäude der Tumorbiologie der Uniklinik Freiburg muss zur Bombenentschärfung komplett geräumt sein, es liegt nahe der Fundstelle der Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. SWR Nadine Zeller

Auch Teile der Hals-, Nasen- und Ohrenklinik, des Neurozentrums und der Radiologie werden geräumt, da sie im Evakuierungs-Radius von 500 Metern liegen. Nach SWR-Informationen soll die ganze Evakuierungs-Aktion bis Samstagmorgen um 9 Uhr abgeschlossen sein. Es ist die Größte dieser Art in Freiburg. Insgesamt sind rund 200 Patienten, Pflegepersonal und Ärzte betroffen. Dazu kommen rund 4.000 Anwohner, die ihre Wohnungen am Samstagmorgen verlassen müssen.

Die Entschärfung der Fliegerbombe in Freiburg hat auch Auswirkungen auf den Stadtbahn- und teilweise auch auf den Busverkehr. Laut einer Mitteilung der Freiburger Verkehrs AG dürfen am Samstag ab 7:30 Uhr Fahrgäste an bestimmten Haltestellen im Gefahrenbereich weder ein- noch aussteigen. Von 11 Uhr an fahren einige Linien bis zur Entwarnung dort dann nicht mehr. Die Stadt wird für die Bewohner der Sperrzone eine Aufenthaltsmöglichkeit an der Messe organisieren, heißt es weiter.

Hintergrund zum Bombenfund bei der Uniklinik Freiburg