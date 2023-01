Schnee im Schwarzwald: Gute Aussichten für Wintersport?

Wie kamen die Huskys nach Todtmoos? (Remake Short Version 2023)***COUNTDOWN***

😍Nur noch 13 Tage bis zum 1. WALDHAUS - CUP😍



Guten Abend liebe Freunde des Schlittenhunderennen Todtmoos 2023,



Heute klären wir die Frage wie "Wie kamen die Huskys nach Todtmoos?"



Im folgenden Video bekommen Sie die Antwort. Wir wünschen Ihnen viel Spass bei "Wie kamen die Huskys nach Todtmoos? (Remake Short Version 2023)"



***Das Video darf gerne geteilt werden, das Runterladen und weiter verbreiten ist nicht gestattet, da Urheberrechtlich geschützt***



Wir bedanken uns bei allen Unterstützern und Darstellern.



Vielen Dank, an Todtmoos, Bürgermeister Marcel Schneider, Ansrechpartner Volker Albiez von der Schwarzwaldspitze, an Hochschwarzwald, an den Sponsor des 1. Waldhaus Cup - Internationales Schlittenhunderennen Todtmoos die Privatbrauerei Waldhaus, an den austragenden Verein SSBW e.V. insbesondere an Michael Ruopp , Alex Peter , Chris Dörle, Werner Schaub (Finn Dinghy), Maike Pollichino, Ralf & Yvonne Neudecker , Mark Zweig, an Carmelo Pollichino von Mompix Photography, an die Mitglieder und Freunde des SSBW und alle weiteren Beteiligten.



😍Nur noch 13 Tage bis zum 1. WALDHAUS - CUP😍



Mit besten Grüssen

Team Schlittenhunderennen Todtmoos 2023Posted by Schlittenhunderennen Todtmoos 2023 on Sunday, January 15, 2023