Auch ohne Schnee: Weihnachtsferien im Schwarzwald beliebt

per Mail teilen

Die Weihnachtsferien sind für die Hoteliers und Liftbetreiber im Schwarzwald die wichtigsten Wochen. Doch der Touristenmagnet Schnee bleibt bislang weitgehend aus.

Die Hoteliers im Schwarzwald sind mit dem Weihnachtsgeschäft bisher zufrieden. Das hat die Hochschwarzwald Tourismus Gesellschaft (HTG) dem SWR mitgeteilt. Viele Häuser seien über die Weihnachtstage ausgebucht. Noch gebe es aber freie Kapazitäten.

Große Lust am Verreisen

So seien die Rückmeldungen der Gastgeber durchweg positiv, sagt Christian Gross, Geschäftsführer der HTG. Er stellt Vergleiche mit dem Vor-Corona Jahr 2019 an - eines der besten Jahre überhaupt. Die Menschen hätten nach der Pandemie große Lust, zu verreisen. Bei den Ferienwohnungen gebe es allerdings noch freie Plätze. Da sei die allgemeine Krise zu spüren, so der Tourismus-Manager.

Freddy Kunzelmann hat sich im Hochschwarzwald umgehört. Hier der SWR4-Beitrag zum Nachhören:

Keine "Weiße Weihnacht" im Schwarzwald

Etwas traurig ist Christian Gross über den fehlenden Schnee. Vergangene Woche hätte es noch gut ausgesehen. Doch die warmen Temperaturen hätten ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weiße Weihnachten werde es wohl auch im Schwarzwald nicht geben. Selbst auf dem Feldberg gibt es aktuell nur ein paar weiße Flecken.

Es gibt immer wieder Winter ohne Schnee im Schwarzwald

Der Verband und die Hoteliers hoffen nun auf den Januar. Bisher seien 60 bis 70 Schneetage auf dem Feldberg pro Saison normal gewesen. Wenn der Feldberg keinen Schnee habe, werde es schwierig, so Christian Gross von der HTG.