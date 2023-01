Auf Feldberg, Schauinsland & Co fällt endlich der lang ersehnte Schnee

Nach Wochen mit nahezu frühlingshaften Temperaturen scheint der Winter im Schwarzwald zurück zu sein. Aus dichten Wolken fällt in den Höhenlagen Schnee.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt hat es auf Schauinsland (Freiburg) und Feldberg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) am Sonntag kräftig geschneit. Auf den Straßen hatte sich laut Polizei eine rund fünf Zentimeter dicke Schneeschicht gebildet. Die Räumdienste waren unterwegs.

Verschneite Straße auf dem Weg zum Schauinsland SWR Nadine Zeller

Noch kein Skibetrieb

Die Lifte am Feldberg stehen aktuell noch still. Ein Skibetrieb wird voraussichtlich erst ab Mittwoch, dem 18. Januar möglich sein. Dennoch sind viele Menschen in den Schwarzwald gefahren, um wenigstens mit dem Schlitten die Hänge runterzurutschen oder eine Schneewanderung zu machen.

Manche vom Wintereinbruch überrascht

Am Schauinsland bei Freiburg haben die Schneefälle etliche Menschen kalt erwischt. Familie Senger aus dem Elztal beispielsweise hatte sich für ihren Ausflug überhaupt nicht auf Schnee eingestellt. Vater Simon hatte nur eine leichte Herbstjacke an: "Wir haben wirklich nicht damit gerechnet, dass es heute noch so schneit hier oben." Seine achtjährige Tochter fror bei Schnee, eisigem Wind und den niedrigen Temperaturen an den Händen - an Handschuhe hatte keiner gedacht. Dennoch genoss die Familie das Schneetreiben und die schöne Aussicht auf die schneebedeckten Tannenwipfel.

Winterliche Wetteraussichten

Auch für die kommenden Tage ist bei teils stürmischen Böen Schnee angesagt. Außerdem soll es kälter werden. Bis Freitag sollen die Temperaturen tagsüber auf minus vier Grad und nachts auf minus neun Grad sinken.

