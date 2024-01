Abrupt beendet wurde der Besuch von etwa 700 Menschen in einem Freizeitcenter in Villingen-Schwenningen am Samstagabend. Der Grund: Feueralarm. Gebrannt hat es aber gar nicht.

Das Freizeitcenter "Le Prom" in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist am Samstagabend wegen eines absichtlich ausgelösten Alarms evakuiert worden. Etwa 700 Besucherinnen und Besucher mussten das Gebäude verlassen. In dem Freizeitcenter befinden sich unter anderem ein Bowlingcenter und Restaurants. Evakuierung in Villingen-Schwenningen: Ermittlungen laufen Eine bislang unbekannte Person habe den Feueralarm im Parkhaus des Gebäudes gegen 19:30 Uhr eingeschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Etwa 30 Einsatzkräfte rückten daraufhin aus. Vor Ort sei schnell klar gewesen, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Dieser wurde laut Polizei vorsätzlich und missbräuchlich ausgelöst. Nun suchen die Ermittler nach der Täterin oder dem Täter. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich an das Polizeirevier Schwenningen wenden.