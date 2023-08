Brand in Mehrfamilienhaus: 24 Bewohner in Schopfheim evakuiert

In einem Mehrfamilienhaus in Schopfheim (Kreis Lörrach) ist es am Freitagnachmittag zu einem Brand gekommen. 24 Bewohnerinnen und Bewohner mussten kurzzeitig evakuiert werden.

In Schopfheim (Kreis Lörrach) hat es am Freitag in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses angefangen zu brennen. Aus welchen Gründen ermittelt die Polizei aktuell noch. Vier Personen sollen sich durch die starke Rauchentwicklung leicht verletzt haben - zwei davon wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte rasch eingreifen und verhindern, dass sich das Feuer auf das komplette Mehrfamilienhaus ausbreitet. Trotzdem mussten alle 24 Bewohnerinnen und Bewohner von den Rettungskräften kurzzeitig evakuiert werden. Die Ortspolizeibehörde organisierte ihre Unterbringung. Bewohner konnten wieder nach Hause Die evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner konnten die ganze Nacht nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Gegen Samstagmittag durften sie aber wieder nach Hause, wie die Polizei bestätigte. Um ihnen eine schnelle Rückkehr zu ermöglichen, liefen die Reinigungs- und Renovierungsarbeiten auf Hochtouren. Das Feuer konnte zwar auf die eine Wohnung im ersten Stockwerk beschränkt werden, doch der Rauch zog durchs Treppenhaus und das ganze Gebäude - fast alles war verrußt. Betroffene Wohnung ist unbewohnbar Die Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, müssen noch etwas länger auf ihre Rückkehr warten. Die Wohnung ist aktuell unbewohnbar. Sie wurde durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte laut Polizei im sechsstelligen Bereich liegen.