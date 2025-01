Abschied von einem Riesen: Größtes Kamel auf dem Freiburger Mundenhof gestorben

Kamel Oktai ist nach schwerer Krankheit gestorben. Jahrzehntelang trug der Riese Tausende Kinder auf seinem Rücken über das Gelände. Keine Möhre war vor dem heimlichen Star des Freiburger Mundenhofs sicher.

Er war der "Chef, der keiner sein wollte" - mit diesen Worten beschreiben ihn Tierpflegerinnen und -pfleger des Freiburger Mundenhofs. Mit drei Metern Schulterhöhe und einem Gewicht von nahezu einer Tonne war Oktai eine imposante Gestalt. Das größte aller Kamele auf dem Mundenhof stand nicht nur beim Krippenspiel im Rampenlicht. Über Jahrzehnte hinweg begeisterte es Kinder und avancierte zu einer lebenden Legende in Baden-Württembergs größtem Tiergehege.

Sensibler Riese zum Reitkamel ausgebildet

Oktai erblickte im Jahr 1996 im Heidelberger Zoo das Licht der Welt. Bereits ein Jahr später fand der junge Kurpfälzer sein neues Zuhause auf dem Mundenhof. Schon in seinen frühen Jahren zeigte sich Oktai als äußerst sensibel, wie die Stadt mitteilte. Es bedurfte großer Geduld und eines feinen Einfühlungsvermögens, um mit ihm umzugehen, heißt es weiter.

Im Laufe der Zeit wurde Oktai zum Reitkamel ausgebildet und erwies sich als verlässlicher Begleiter bei zahllosen Aktivitäten und Ausflügen. Ob in der Kinderklinik oder beim Diözesantag 2009 - Oktai war stets zur Stelle. Besonders im sogenannten "KonTiKi" (Kontakt-Tier-Kind), der naturpädagogischen Bildungs- und Freizeiteinrichtung des Mundenhofs, wurde er zu einer festen Größe. Dort brachte er unzählige Freiburger Kinder zum Strahlen, indem er sie auf seinem breiten Rücken über das Gelände trug.

Heimlicher Anführer mit Möhrchen-Heißhunger

Mitarbeitende des Mundenhofs beschreiben Oktai als heimlichen Anführer. Nicht nur die gesamte Kamelherde habe zu ihm aufgeschaut, sondern auch die Besucherinnen und Besucher sowie die Mitarbeitenden selbst. Er habe die Charakterstärke von allen ausgetestet.

Er hat sofort gemerkt, wer es gut mit ihm meinte, wer eher skeptisch war, und natürlich, ob man Möhrchen dabeihatte. Die hat er in jeder Tasche entdeckt.

Bis zum Spätsommer sei er trotz Rente noch bei fast jedem Reittermin dabei gewesen und habe der Gruppe Sicherheit gegeben. Als "Lumpensammler" sei er immer das Schlusslicht der Karawane gewesen, so die Tierpflegerin. Doch in Momenten, in denen die restliche Gruppe zögerte, trat er mutig voran, um die Gefahrenstelle zu überwinden. Sobald alle sicher vorbeigekommen waren, hielt er inne und reihte sich wieder am Ende der Gruppe ein.

Unzählige Tierarten auf dem Mundenhof zuhause

Seit 1968 beherbergt der Freiburger Mundenhof mehr als 30 verschiedene Tierarten aus allen Ecken der Welt. Mit rund 38 Hektar ist der Mundenhof das größte Tiergehege in Baden-Württemberg. Auf den Koppeln tummeln sich hauptsächlich Haus- und Nutztierrassen. Doch auch exotische Bewohner haben hier ein Zuhause gefunden: Javaner- und Gibbonaffen sowie Erdmännchen zum Beispiel. Und es gibt ein Aquarium mit Salz- und Süßwasserfischen.