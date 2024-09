per Mail teilen

Für die Erdmännchen wäre es ein Schock gewesen, hätten sie den Vorfall nicht verschlafen: Früh morgens bricht ein Fremder in ihr Gehege im Mundenhof ein. Jetzt ermittelt die Polizei.

In der Dunkelheit, gegen sechs Uhr früh, hat am Dienstag im Mundenhof Tierpark in Freiburg ein Unbekannter sein Unwesen getrieben. Das teilte die Stadt Freiburg mit.

Unbekannter Mann im Erdmännchen-Gehege

Ein vermummter Mann ist in das Gehege der Erdmännchen eingebrochen. Eine Überwachungskamera hat ihn dabei aufgenommen. Er soll versucht haben, mit einem Stein die Kamera einzuschlagen. Die kleinen Erdmännchen blieben unversehrt. Sie seien zur Tatzeit in ihrem Bau gewesen und hätten den Einbruch verschlafen, wie Susanne Eckert, die Leiterin des Mundenhofs, auf SWR-Anfrage mitteilte.

So sieht die Glasscheibe am Stall der Javaneraffen im Mundenhof aus. Auch hier versuchten Unbekannte einzubrechen. Verena Münch

Vandalismus auch bei den Affen

Anders ist es den Javaneraffen ergangen. Auch an ihrem Gehege gab es einen größeren Schaden. Unbekannte haben versucht, die große Glasscheibe des Affen-Stalls zu zertrümmern, was die Affen in große Aufregung versetzt hat. "Immer wieder haben die Affen Warnschreie losgelassen", sagt Eckert. Das Sicherheitsglas hielt aber Stand, sodass kein Affe ausbüxen konnte. Die Scheibe muss nun ersetzt werden.

Bis in den Vormittag hinein sei die Aufregung im Affen-Gehege bemerkbar gewesen. Der Einbruchsversuch muss sehr laut gewesen sein, vermutet Eckert. Auch an der angrenzenden Pferdekoppel ist der Vorfall nicht spurlos vorbeigegangen. Man habe den Pferden angemerkt, dass in der vergangenen Nacht etwas vorgefallen ist, sagt die Leiterin des Mundenhofs.

Sie haben eine verstörende Nacht hinter sich: Die Javaneraffen im Mundenhof. Verena Münch

Tierpflegerin entdeckt auffälliges Auto

Eine Tierpflegerin hatte die Polizei verständigt. Sie wohnt auf dem Mundenhof. Bei einem morgendlichen Spaziergang fiel ihr ein wegfahrendes Auto auf. Das Polizeirevier Freiburg hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Der Vorfall beunruhige alle im Team des Mundenhofs, meint Susanne Eckert. Es sei ein verstörendes Erlebnis gewesen. Ein Gefühl, als wenn in das eigene Wohnhaus eingebrochen worden wäre. Besonders groß sei die Sorge, dass sich solch ein Vorfall wiederholen könnte, sagt Eckert.

Polizei: Stehen noch am Anfang der Ermittlungen

Ein Sprecher der Polizei teilte auf Anfrage des SWR mit, dass man sich noch ganz am Anfang der Ermittlungen befinde. Es gebe noch einige Spuren auszuwerten. Unter anderem gebe es Hinweise zu verschiedenen Personen, die auf dem Mundenhof gesehen wurden. Nun müsse überprüft werden, ob es sich dabei um Personen handelt, die zum Mundenhof gehören.

Auch zum Motiv konnte die Polizei sich noch nicht äußern. Es gebe keine Hinweise darauf, dass es um den Diebstahl von Tieren ging. Man ermittle aber in alle Richtungen, so der Polizeisprecher.