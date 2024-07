Am 7. Juli ist "Tag des Freibads" im Schwarzwald-Baar-Kreis

In Riesenbällen übers Wasser laufen oder Schwimmabzeichen absolvieren: Am 7. Juli gibt es in den Freibädern im Schwarzwald-Baar-Kreis besondere Aktionen.

Die Freibäder im Schwarzwald-Baar-Kreis fahren richtig auf: Im Triberger Waldsportbad können Kinder zum Beispiel in Riesenbällen übers Wasser laufen. Im Königsfelder Solara nehmen ehrenamtliche DLRG-Mitglieder Schwimmabzeichen ab. Insgesamt beteiligen sich 14 Freibäder im Schwarzwald-Baar-Kreis an dem Aktionstag. Immer weniger Grundschulkinder können schwimmen Laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) können rund 20 Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren nicht schwimmen. Die Zahl der Nichtschwimmer im Grundschulalter hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Das war für den Förderverein des Tannheimer Freibads (bei Villingen-Schwenningen) Anlass, den Tag des Freibads ins Leben zu rufen. 2019 fand der Aktions-Tag zum ersten Mal statt. Bäder von Schließung bedroht Der Tag des Freibads soll auch auf die Probleme vieler Bäder aufmerksam machen. Immer wieder müssen öffentliche Bäder ihre Öffnungszeiten reduzieren oder sie schließen ganz. Seit Juli 2023 ist beispielsweise das Schönwälder Hallenbad geschlossen. Zuletzt musste das Aqualino in Unterkirnach schließen. Der Unterhalt von Bädern ist teuer, zudem fehlt es oft an Personal. St. Märgen Der 34-Jährige übernahm den Job spontan St. Märgen: Robin Nemetz ist die neue Badeaufsicht des Naturbads Im Naturbad in St. Märgen im Hochschwarzwald drohte die Saison schon ins Wasser zu fallen. Es fehlte eine Badeaufsicht. Doch dann kam Robin Nemetz. Kinder sollen vor allem Spaß haben Doch vor allem sollen Kinder am Sonntag richtig Spaß im Wasser haben. Für alle Kinder bis 16 Jahren ist der Eintritt frei.

14 Freibäder im Schwarzwald-Baar-Kreis beteiligen sich an dem kostenfreien Aktionstag, so viele wie noch nie. Darunter das Naturschwimmbad Schonach, das Schwimmi in Vöhrenbach oder das Panoramabad Blumberg. Tag des Freibads im Schwarzwald-Baar-Kreis, 7.7.2024 Waldsportbad Triberg, Klosterweiher St. Georgen, Naturschwimmbad Schonach, Solara Königsfeld, Bregtalbad Furtwangen, Sonnenbädle Schwenningen, Schwimmi Vöhrenbach, Freibad Wolterdingen, Freibad Tannheim, Freibad Hubertshofen, Parkschwimmbad Donaueschingen, Panoramabad Blumberg Informationen über die geplanten Aktionen gibt es bei den Bädern direkt.