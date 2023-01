Frau stirbt nach Messerangriff in Freiburg - Mann in Haft

per Mail teilen

Zwei Frauen sind bei einem Messerangriff im Freiburger Westen schwer verletzt worden. Eine ist ihren Verletzungen später erlegen. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen verhaftet.

Der Messerangriff auf die beiden Frauen geschah laut Polizei am Mittwochmorgen gegen 7:10 Uhr auf offener Straße. Der mutmaßliche Täter sei 63 Jahre alt und deutscher Staatsangehöriger, so die Polizei, die ihn festnehmen konnte. Er soll eine der beiden Frauen so schwer verletzt haben, dass sie später im Krankenhaus starb.

Polizei: Tatverdächtiger und eines der Opfer kannten sich

Auch die andere Frau, eine 30-Jährige, wurde schwer verletzt, erklärte die Polizei. Nach jetzigem Ermittlungsstand kannten sich der Mann und die 30-Jährige. In welcher Beziehung sie zueinander standen, ermittelt die Kriminalpolizei noch. Weitere Einzelheiten nannte sie nicht. Viele Fragen seien noch offen, sagte ein Polizeisprecher. Auch zur Identität der Gestorbenen gibt es noch keine Informationen. Es ist das zweite Tötungsdelikt in Freiburg binnen weniger Tage.

