Freiburg: Mann soll neuen Partner seiner Ex-Frau erschossen haben

In Freiburg-Betzenhausen ist am Samstagmittag ein 31-jähriger Mann getötet worden. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später auf der Flucht fest.

In Freiburg-Betzenhausen ist am Samstagmittag in einem Mehrfamilienhaus ein Mann erschossen worden. Dieser soll sich in der Wohnung seiner Partnerin aufgehalten haben. Bei dem Täter soll es sich, so die Polizei, um den Ex-Mann der Frau handeln. Dieser habe auf den neuen Lebensgefährten geschossen. Die Frau habe dann die Polizei gerufen. Die Tat hat sich laut Angaben der Polizei gegen 13 Uhr ereignet.

31-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Rettungskräfte brachten das Opfer in eine Freiburger Klinik. Dort erlag der 31-Jährige seiner Schussverletzung. Der mutmaßliche Täter, ein 29-jähriger Mann, flüchtete zunächst. Die Polizei fahndete nach ihm und hielt nach eigenen Angaben unter anderem eine Straßenbahn an. Mehrere bewaffnete Polizeibeamte hätten die Bahn kontrolliert, wie die Polizei-Sprecherin dem SWR mitteilte und sorgten damit für Aufsehen bei den Passagierinnen und Passagieren. Auch im gut besuchten Einkaufszentrum "Westarkaden" fahndeten Einsatzkräfte nach dem Flüchtigen.

Festnahme in Freiburg-Weingarten

Der mutmaßliche Täter konnte schließlich zwei Stunden nach der Tat, gegen 15:00 Uhr, im Bereich Auggener Weg im Stadtteil Freiburg-Weingarten von der Polizei festgenommen werden. Er leistete nach Angaben der Polizei bei der Festnahme keinen Widerstand. Der Mann war der Polizei bereits wegen Gewaltdelikten bekannt, teilte die Polizei-Sprecherin mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei geht es auch um die Frage, ob ein oder mehrere Schüsse abgegeben wurden und wie viele Personen an der Tat beteiligt waren. Mögliche Zeugen sowie die Partnerin des Opfers wurden psychologisch betreut.