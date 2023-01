Mehrere hundert Gäste sind am Donnerstag zu der für alle offenen Trauerfeier im Münster von Schloss Salem gekommen. Sie richtet sich vor allem an Weggefährten, Freundinnen und Freunde des Verstorbenen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses Baden. Max Markgraf von Baden war am 29. Dezember im Alter von 89 Jahren an seinem Wohnsitz Schloss Salem (Bodenseekreis) gestorben.