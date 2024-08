Gisela Mahler aus Bonndorf strickt jährlich rund 700 Mützen für zahlreiche Musik- und Fastnet-Vereine im Schwarzwald. Doch bald wird sie ihren Laden nach vier Jahrzehnten dichtmachen.

Unter dem Schaufenster von Gisela Mahlers Strick-Boutique in Bonndorf (Kreis Waldshut) steht eine große Kiste. Sie ist voll bis oben hin mit bunten Mützen: gelb-rot gestreift, lila mit pinken Punkten, kurz und lang, mit und ohne Bommel. Alle hat die 78-Jährige handgemacht. Noch heute sind es um die 40 Narrenvereine im Schwarzwald, von denen sie laufend Bestellungen bekommt. Nebenher verkauft sie noch Strick- und Secondhand-Waren in ihrem Laden. Doch bald wird sie ihr Geschäft schließen. Müssen sich die Vereine also eine neue Strick-Gisela suchen?

Gisela Mahlers Laden mit jahrzehntelanger Geschichte

Es war keine leichte Entscheidung für Gisela Mahler. Seit 42 Jahre betreibt sie den Laden in der Donaueschinger Straße in Bonndorf. Im September soll nun endgültig Schluss sein. "Ich bin jetzt 78 Jahre alt. Ich hätte schon zweimal in Rente gehen können", erzählt uns Gisela Mahler in ihrer Mittagspause auf ihrem Balkon hinter dem Haus. Denn die begeisterte Strickerin arbeitet nicht nur hier, sie wohnt auch direkt hinter dem Laden. Der war übrigens nicht von Anfang an eine Strick-Boutique. Aber der Reihe nach!

Als junge Frau ging Gisela Mahler zweimal in die Lehre: einmal in Konstanz als Bäckereifachverkäuferin, anschließend in ihrer Heimat Dillendorf (Kreis Waldshut) als Hotelfachangstellte. Dort kaufte ihr Vater dann eine Gastwirtschaft für sie. Ihr damaliger Mann hatte jedoch wenig Lust, als Wirt zu arbeiten. Aus dem Plan wurde also nichts. Schließlich eröffnete Gisela ihren Laden in Bonndorf: zuerst arbeitete sie dort für die Versandhändler Neckermann und Quelle, dann betrieb sie eine Videothek. Als das Kabelfernsehen kam, musste sie sich jedoch wieder etwas Neues überlegen.

Aus Videokassetten wurden Strickmützen für Narrenvereine

"Aufgeben" war für Gisela Mahler "keine Option". Außerdem wollte die vierfache Mutter selbstständig bleiben. Schon als Kind hatte sie von ihrer Mutter nähen, häkeln und stricken gelernt. Ihr Sohn brachte sie dann auf die Idee: er ging zur Guggenmusik und in seinem Verein fehlten noch die passenden Kopfbedeckungen zum Kostüm. Da war Gisela direkt zur Stelle und strickte los.

Ihr Talent sprach sich schnell im halben Schwarzwald herum und sie konnte sich vor den Aufträgen kaum noch retten. Sogar Fußball-Fanclubs vom SC Freiburg und dem FC Bayern München fragten bei ihr nach handgemachten Fanartikeln. Ihre besten Kunden waren aber die Narrenvereine. "Nach jedem Narrentreffen kam eine Gruppe mehr dazu. Und meistens auch zwei", sagt sie.

In ihren Hochzeiten strickte Gisela für 72 Vereine gleichzeitig. Inzwischen sind es ein paar weniger, aber immerhin noch um die 40. Um bei den ganzen Aufträgen überhaupt noch hinterherzukommen, kaufte sie sich Strickmaschinen. Die sind seither ständig im Einsatz. Aber auch von Hand strickt und häkelt sie, was das Knäuel hält.

Ein lachendes und ein weinendes Auge

Auch wenn die langjährigen Besitzerin der Strick-Boutique viele tolle Erinnerungen mit ihrem Geschäft verbindet – irgendwann geht es nicht mehr. Mit 78 Jahren lassen einfach die Kräfte nach. Klar sei aber definitiv, dass ihr der Laden fehlen werde: "Das war mein Baby, sagt man ja so, ne?", sagt Gisela und hält kurz inne. Dann schaut sie aber auch auf die positiven Seiten der Schließung: "dass ich nicht immer aufstehen muss, dass ich nicht immer auf die Uhr gucken muss." Die Bonndorfer Strick-Boutique hat schließlich jeden Tag außer sonntags geöffnet.

Und noch einen Vorteil bringt die Schließung mit sich: Gisela Mahler hat dann endlich auch wieder mehr Zeit für andere Dinge, zum Beispiel zum gemütlichen Kaffee trinken mit ihren Freundinnen. "Die sagen immer, du hast ja nie Zeit. Komm doch mal mit! Und die gehen ja immer unter der Woche. Da war ich halt immer im Laden", erklärt Gisela. Deshalb freue sie sich auf die Zeit nach September und sicher auch auf den ein oder anderen Ausflug, für den sie zuvor keine Zeit hatte.

Müssen sich die Schwarzwälder Narrenvereine Sorgen machen?

Doch nun bleibt noch die Frage, was nach der Laden-Schließung aus Giselas Narrenvereinen wird. Die Strick-Meisterin hatte zwar schon vor einem Jahr angekündigt, dass sie aufhören wolle. Eine Nachfolgerin suchte sie allerdings vergeblich. Keiner habe sich gemeldet, bis heute. Also wird aus der Strick-Boutique ein Arbeitszimmer und Gisela wird (erst einmal) weiter stricken: "Ich habe es den Vereinen ja versprochen", sagt sie mit einem leichten Seufzen. Die können also erst einmal aufatmen.