Ex-Erzbischof Zollitsch gibt Fehler bei Missbrauch-Aufarbeitung zu

Der frühere Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch hat erstmals Fehler bei der Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen eingeräumt.

Er habe mit seinem damaligen Verhalten und seinen Entscheidungen gravierende Fehler gemacht und auch die Gefahren von erneutem Missbrauch verkannt, erklärt Zollitsch in einem Video-Statement. Entsprechende Vorwürfe gegen ihn beziehen sich auf die Zeit seiner Tätigkeit als Freiburger Erzbischof und als Personalreferent im Erzbischöflichen Ordinariat. Mit einem zehnminütigen Video auf seiner Webseite hat sich Zollitsch am Donnerstag an die Öffentlichkeit gewandt, vor allem an die Betroffenen von sexualisierter Gewalt im Erzbistum Freiburg, ihre Angehörigen und an die Katholikinnen und Katholiken.

Zollitsch: Kirchen-Wohl war wichtiger als Sorge um Opfer

Der inzwischen 84-jährige Robert Zollitsch erklärt weiter, es habe ihn über lange Zeit nur das Wohl der katholischen Kirche geleitet und nicht die Anteilnahme am Leid der Betroffenen und die Fürsorge für die Opfer von Missbrauch. Eine Stellungnahme Zollitschs zu den Missbrauchsvorwürfen während seiner Amtszeit war lange erwartet worden. Robert Zollitsch leitete das Erzbistum Freiburg von 2003 bis 2014. Zuvor war er 20 Jahre lang Personalchef des Bistums. In seiner jetzt veröffentlichten Erklärung entschuldigt er sich bei den Missbrauchsopfern und bittet sie um Verzeihung - auch wenn er nicht erwarten könne, dass sie seine Entschuldigung annehmen.